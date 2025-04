Cruzeiro poupa titulares contra Palestino, pela Sul-Americana

O Cruzeiro vai poupar titulares na partida de quinta-feira (24), contra o Palestino, em Coquimbo, no Chile, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, apesar da situação ruim da equipe no Grupo E. A Raposa é o lanterna, com duas derrotas nas duas primeiras partidas. O técnico Leonardo Jardim antecipou sua decisão, após a derrota para o Red Bull Bragantino, neste domingo (20), pelo Brasileirão.

- Temos um jogo importante na Sul-Americana, mas temos também jogadores de fora que estão querendo jogar e estão preparados para jogar. Por ventura, vamos ter que fazer algumas alterações porque vi algum cansaço naqueles onze que estão entrando nesses jogos – anunciou Leonardo Jardim.

O técnico do Cruzeiro destaca que será uma boa oportunidade para os jogadores que não estão sendo muito aproveitados no Brasileirão:

- Será uma oportunidade para eles mostrarem que realmente têm lugar nesse elenco do Cruzeiro e a capacidade para desenvolver o trabalho que todos nos queremos, quer direção, treinador ou adeptos – afirmou.

Leonardo Jardim avisa que vai poupar titulares contra o Palestino, pela Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a sequência de dois jogos por semana até o fim de maio, Leonardo Jardim sabe que a condição física, muitas vezes, será fundamental na escolha do time titular:

- Com certeza que, quando abordamos o jogo, abordamos o momento do jogador, mas também a condição física. Temos um estafe que trabalha nos bastidores e controlam muito esse tipo de situação. Vamos com jogadores que acreditamos que vão dar uma resposta positiva. Como disse, temos jogadores de fora que querem mostrar a sua qualidade, porque estão no cruzeiro e querem ser protagonistas – disse.

Técnico do Cruzeiro pede paciência com os jogadores da base

Leonardo Jardim, no entanto, ressalta que não é o momento ideal para lançar jogadores da base:

- Gosto muito de jovens e acredito que o futuro do clube passar por uma mescla grande de jovens. Estamos colocando aos poucos os jovens para trabalhar com o elenco. Temos jogadores com potencial, mas queremos lançar de uma forma saudável. Não vamos jogar responsabilidade para cima dos jovens. Primeiro, temos os contratados para mostrar porque estão no clube. Nosso objetivo é eles irem aos poucos ganhando espaço no efetivo para depois entrarem no onze - avisou.