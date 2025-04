Cruzeiro: Leonardo Jardim considera justa derrota para Bragantino

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, reconheceu que a vitória por 1 a 0 do Red Bull Bragantino no jogo deste domingo (20), em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, foi justa. Para o treinador português, a Raposa não teve eficácia para conseguir um melhor resultado. Mesmo assim, ele destacou o empenho dos jogadores em busca da vitória.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Acho que foi um jogo muito equilibrado, entre duas equipes que competiram bastante. A primeira parte do Cruzeiro foi boa, mas a eficácia por vezes deita o resultado e foi o que aconteceu na primeira parte – comentou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, ainda no Estádio Nabi Abi Chedid.

Assista à entrevista coletiva do treinador na íntegra:

O treinador explicou as modificações que fez no segundo tempo e lamentou que não tenham dado certo:

- Com 15 minutos, senti a fadiga de alguns jogadores que vêm de uma sequência de jogos. Mudamos a equipe procurando preencher mais a área adversária, ter maior capacidade de circulação com a entrada dos médios. Tivemos mais posse, circulamos a bola, mas em termos de inspiração, não conseguimos criar desequilíbrios, com exceção de uma bola na trave e alguns faltas por dentro. Não conseguimos o objetivo que era fazer o gol e entrar no resultado – afirmou.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro perde para o Red Bull Bragantino e cai para o sétimo lugar

Para Leonardo Jardim, Cruzeiro trocou muitos passes, sem agredir o adversário

Para Leonardo Jardim, a equipe trocou muitos passes, mas sem conseguir levar perigo ao gol de Lucão, do Bragantino:

- Não conseguimos entrar no bloco no adversário. Circulamos muito a bola e realmente não agredimos o adversário, que era o objetivo com as substituições. Mas atitude, compromisso com o Cruzeiro foram grandes e dentro daquilo que temos feitos nos últimos jogos – observou o técnico.

Na próxima quinta-feira (20), o Cruzeiro enfrenta o Palestino, em Coquimbo, no Chile, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Leonardo Jardim adiantou que deve mexer bastante na equipe, por causa da sequência de jogos. A Raposa perdeu as duas primeiras partidas pela competição.