Cruzeiro perde titular de última hora para jogo contra o Flamengo

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ganhou um problema de última hora para a partida desta quinta-feira (2), contra o Flamengo, às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Wanderson reclamou de uma lombalgia no treino desta quarta-feira (1º), na Toca da Raposa, e foi vetado para a partida. Com a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, a Raposa precisa dos três pontos para recuperar a vice-liderança do Brasileirão.

Para o lugar de Wanderson, Leonardo Jardim pode escalar o atacante Marquinhos, que, depois de se recuperar de contusão na coxa direita, no final de agosto, participou apenas das duas últimas partidas da equipe, contra Red Bull Bragantino e Vasco, entrando no decorrer do segundo tempo.

Se optar por uma formação mais defensiva, o técnico do Cruzeiro pode escalar o meia Matheus Henrique, que vem participando de todos os jogos desde que se recuperou de contusão no joelho direito.

O equatoriano Arroyo, que entrou nos jogos contra Bahia e Vasco, também tem chance de começar jogando, assim como o colombiano Sinisterra, que se recuperou de estiramento na coxa direita e não foi relacionado para as duas últimas partidas.

Outro jogador que não está com a delegação do Cruzeiro no Rio de Janeiro é o zagueiro Jonathan Jesus, que sofreu um trauma no joelho direito no último treino na Toca da Raposa.

Atacante Gabigol volta ao Maracanã nesta quinta-feira (2), para enfrentar ex-clube (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

As novidades são o zagueiro Villalba e o atacante Gabigol, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco por 2 a 0, em São Januário. O argentino volta a ser titular na zaga, ao lado de Fabrício Bruno, convocado para os amistosos da Seleção Brasileira na Ásia. E o reencontro de Gabigol com o Maracanã deve ser inicialmente no banco de reservas.

