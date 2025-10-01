Post enigmático de Gabigol antes de Flamengo x Cruzeiro divide opiniões: ‘Papai?’

Gabigol movimentou a web nesta quarta-feira (1º), véspera do duelo entre Flamengo e Cruzeiro, com postagem enigmática. Agora jogador do Cabuloso, o ídolo rubro-negro reencontra a torcida que o consagrou pela primeira vez no Maracanã, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Via redes sociais, Gabriel publicou foto de um par de chuteiras. O design dos calçados, predominantemente brancos, mostra a logo da marca oficial do atacante e um coração dividido entre azul e vermelho, além de detalhes em azul escuro e rosa.

Nos comentários, internautas questionaram o significado da imagem compartilhada pelo camisa 9 celeste. Alguns levantaram a possibilidade do jogador aguardar o nascimento de um filho, enquanto outros acreditam que Gabigol quis transmitir que o seu coração está dividido entre Cruzeiro, atual time dele, e Flamengo, clube pelo qual conquistou 13 títulos e se tornou ídolo.

Confira abaixo comentários sobre post de Gabigol

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a primeira vez que Gabigol enfrenta o Rubro-Negro no Maracanã desde a sua saída do clube carioca. A partida promete um misto de emoções para os torcedores rubro-negros, que reencontrarão o ídolo, mas do outro lado do campo.

No primeiro turno, a Raposa venceu o Rubro-Negro, no Mineirão, com gol do atacante no finalzinho, garantindo a vitória por 2 a 1.

