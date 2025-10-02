Flamengo teve dificuldades para furar a defesa cruzeirense e não transformou posse em gols.

Gols foram marcados por Paulinho McLaren e Marcelo Ramos no segundo tempo.

Cruzeiro venceu Flamengo por 2 a 0 no Maracanã em 8 de outubro de 1995.

O dia 8 de outubro de 1995 ficou marcado como uma tarde de frustração para o Flamengo e de festa para o Cruzeiro no Maracanã. Em partida válida pela fase de grupos do Campeonato Brasileiro, o time mineiro venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho McLaren e Marcelo Ramos, ambos no segundo tempo. O Lance! relembra Flamengo 0 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 1995.

O Flamengo, que contava com nomes como Sávio e Edmundo, não conseguiu furar a defesa cruzeirense. Empurrado pela torcida no Maracanã, o Rubro-Negro tentou pressionar, mas parou no goleiro Dida e na consistência defensiva da equipe celeste. Já o Cruzeiro, eficiente, aproveitou as oportunidades criadas para construir o triunfo.

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 1995

Raposa letal no segundo tempo

A partida começou equilibrada, com o Flamengo tentando impor ritmo ofensivo, mas esbarrando em erros de finalização. Logo no início da etapa final, o Cruzeiro aproveitou a primeira grande chance: Paulinho McLaren abriu o placar aos 3 minutos, em jogada de oportunismo dentro da área.

O gol deixou o time mineiro mais confiante. O Flamengo se lançou ao ataque, mas deixou espaços. Aos 40 minutos, Marcelo Ramos recebeu bom passe e tocou com categoria para marcar o segundo, decretando a vitória cruzeirense no Maracanã.

Fla pressionado, Raposa eficiente

Apesar de contar com jogadores de destaque, como Sávio e Edmundo, o Flamengo não conseguiu transformar posse em gols. A equipe carioca ainda viu o goleiro Paulo César trabalhar bastante diante da velocidade do ataque cruzeirense. A derrota aumentou a pressão sobre o técnico Washington Rodrigues, que enfrentava críticas pelo desempenho irregular do time no Brasileirão de 1995.

Já o Cruzeiro, comandado por Ênio Andrade, mostrou maturidade e disciplina tática. Com Dida seguro no gol e a dupla Paulinho McLaren–Marcelo Ramos decisiva no ataque, a equipe conquistou uma vitória que reforçou sua força fora de casa.

Ficha técnica - Flamengo 0 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 1995

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro

Data: 8 de outubro de 1995, domingo

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª fase, Grupo A

Gols:

Paulinho McLaren, aos 3’ do 2ºT (Cruzeiro)

Marcelo Ramos, aos 40’ do 2ºT (Cruzeiro)

Flamengo: Paulo César; Luís Carlos Winck, Ronaldão, Márcio Costa e Cláudio; Alexandre Silva, Pingo, Djair e Sávio; Nélio e Edmundo. Técnico: Washington Rodrigues.

Cruzeiro: Dida; Belletti, Paulo Roberto, Rogério e Vanderci; Nonato, Fabinho, Alberto Félix e Roberto Gaúcho (Uéslei); Paulinho McLaren e Marcelo Ramos. Técnico: Ênio Andrade.