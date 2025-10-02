Contra o Flamengo, Kaio Jorge tenta interromper jejum de gols no Brasileiro

O atacante Kaio Jorge tem um desafio à parte na partida do Cruzeiro contra o Flamengo, nesta quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da competição, com 15 gols, um dos quais feito na vitória por 2 a 1 no confronto pelo turno, no Mineirão, Kaio Jorge não marca há quatro rodadas, seu maior jejum no Brasileirão. Com isso, o uruguaio Arrascaeta, do Rubro-Negro carioca, se aproximou na briga pela artilharia, agora com 14 gols.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O último gol de Kaio Jorge pelo Brasileirão foi na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, no Mineirão, em 23 de agosto, pela 21ª rodada – ele passou em branco contra São Paulo, Bahia, Red Bull Bragantino e Vasco. No entanto, desde então, o atacante do Cruzeiro se tornou também artilheiro da Copa do Brasil, com os três gols nas partidas contra o Atlético-MG, pelas quartas de final – Kaio Jorge lidera com cinco.

No Brasileirão, Kaio Jorge havia ficado sem fazer gol por apenas duas rodadas seguidas, por quatro vezes: nos dois primeiros jogos do Cruzeiro pelo Brasileiro, quando o atacante não participou da derrota para o Internacional, no Beira-Rio; nas partidas contra RB Bragantino e Vasco; na goleada sobre o Juventude e no empate com o Corinthians; e nos jogos diante de Botafogo e Santos (veja abaixo o desempenho de Kaio Jorge em cada rodada do Brasileirão).

continua após a publicidade

Kaio Jorge comemora gol contra o Flamengo, no jogo do turno, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Depois de ter sido convocado por Carlo Ancelotti para os últimos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e entrar na vitória sobre o Chile, no Maracanã, e ser cortado, por contusão, da partida contra a Bolívia, em El Alto, Kaio Jorge não foi chamado nesta quarta-feira (1º), para os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul, dia 10, e Japão, dia 14.

➡️Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Veja o desempenho de Kaio Jorge no Brasileiro

1ª – 2 x 1 Mirassol – 29/3 – Não marcou 2ª – 0 x 3 Internacional – 6/4 – Não jogou 3ª – 1 x 1 São Paulo – 13/4 – Um gol 4ª – 3 x 0 Bahia – 17/4 – Dois gols e um pênalti perdido 5ª – 0 x 1 RB Bragantino – 20/4 – Não marcou 6ª – 1 x 0 Vasco – 27/4 – Uma assistência 7ª – 2 x 1 Flamengo – 4/5 – Um gol 8ª – 4 x 0 Sport – 11/5 – Um gol e uma assistência 9ª – 0 x 0 Atlético-MG – 18/5 – Não marcou 10ª – 2 x 0 Fortaleza – 25/5 – Um gol 11ª – 2 x 1 Palmeiras – 1º/6 – Dois gols 12ª – 0 x 0 Vitória – 12/6 – Não marcou 13ª – 4 x 1 Grêmio – 13/7 – Três gols 14ª – 2 x 0 Fluminense – 17/7 – Um gol 15ª – 4 x 0 Juventude – 20/7 – Duas assistências 16ª – 0 x 0 Corinthians – 23/7 – Não marcou 17ª – 1 x 2 Ceará – 27/7 – Um gol 18ª – 2 x 0 Botafogo – 3/8 – Uma assistência 19ª – 1 x 2 Santos – 10/8 – Não marcou 20ª – 1 x 1 Mirassol – 18/8 – Um gol 21ª – 2 x 1 Internacional – 23/8 – Um gol 22ª – 1 x 0 São Paulo – 30/8 – Não marcou 23ª – 2 x 1 Bahia – 15/9 – Não marcou 24ª – 2 x 1 RB Bragantino – 21/9 – Uma assistência 25ª – 0 x 2 Vasco – 27/9 – Não marcou

Total: 24 jogos, 15 gols e seis assistências