Cruzeiro atinge marca expressiva de sócios em 2025, mas não deve bater meta

A dois dias do fim da temporada, o Cruzeiro tem quase 88 mil sócios no programa Cinco Estrelas. O número é bem superior ao que foi em 2024, mas não chegou a bater a meta pautada pela diretoria celeste.

Em comparação com o fim do ano passado, a Raposa teve aproximadamente 10 mil adesões a mais. A equipe fechou 2024 com 78,9 mil sócios em seu quadro.

Recentemente, em setembro, o Cruzeiro chegou perto da meta de 100 mil sócios, com 95 mil torcedores. No início do ano, a diretoria implantou uma série de mudanças, entre elas, a possibilidade de uma assinatura mensal.

Além disso, a Raposa também usou outras estratégias para aumentar o número de adesões. Uma delas foi o envio de mensagens aos sócios com imagens do terceiro uniforme.

Cruzeiro ficou próximo de meta estipulada pela diretoria

Depois de ficar a cinco mil sócios da meta de Pedrinho e Pedro Junio, o Cruzeiro fechará 2025 perto da meta, com 12 mil a menos. Em outubro, o vice-presidente de futebol chegou a admitir que a meta era bater o número ainda neste ano.

– A nossa meta é até dezembro. Vamos tentar cumprir essa meta. A gente pede ao torcedor que não é sócio para ajudar, contribuir. Só com o torcedor engajado no nosso projeto que conseguimos conquistar títulos, trazer grandes nomes… O torcedor é fundamental nesse processo de evolução do clube – afirmou o dirigente, em entrevista ao Cruzeiro Cast.

– Torcedor que está acompanhando o Cruzeiro, vamos bater a meta de 100 mil sócios, a gente precisa muito. Para gente, é muito importante para podermos continuar buscando títulos, trazendo novas estrelas, novos jogadores, investindo em infraestrutura, para poder fazer o Cruzeiro ainda maior – convocou o vice-presidente Pedro Junio.