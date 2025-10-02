O retorno do ídolo ao Maracanã: Gabigol reencontra Flamengo no palco de suas glórias

A partida entre Flamengo e Cruzeiro na noite desta quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, marcará o reencontro de Gabigol com os torcedores rubro-negros. No palco em que fez história, o camisa 9 viverá um misto de emoções, assim como os flamenguistas que estarão na arquibancada.

Essa é a primeira vez que Gabriel Barbosa voltará ao Maracanã contra o Flamengo após deixar o clube carioca. Com a camisa rubro-negra, foram seis anos jogando no estádio carioca como a sua "casa".

Gabigol vive momento parecido com o que teve na reta final no Flamengo

A reta final de Gabigol no Flamengo foi turbulenta. É verdade que o atacante decidiu a final da Copa do Brasil para o time carioca. No entanto, frequentou o banco de reservas com frequência, principalmente com o técnico Tite. Posteriormente, com Filipe Luís, começou a ter mais minutagem.

O momento do camisa 9 não é muito difirente. Gabigol, atualmente, é reserva na equipe de Leonardo Jardim (não conseguiu ter grande sequência desde sua chegada). Para dificultar ainda mais a situação do atacante, Kaio Jorge, titular absoluto, vive grande fase e não dá brecha para o companheiro.

Gabigol decidiu confronto no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão, o Cruzeiro venceu o Rubro-Negro, no Mineirão, com gol do atacante no finalzinho, garantindo a vitória por 2 a 1.

Como foi a despedida de Gabigol do Flamengo no Maracanã?

A despedida de Gabigol com a camisa do Flamengo foi para um Maracanã lotado. O atacante, inclusive, marcou no empate por 2 a 2 diante do Vitória. O confronto contou com mosaicos, cartazes de torcedores e exposição de troféus no gramado. Tudo isso diante de um clima amargo com a diretoria do clube carioca (na época).

Entrada de Gabigol em campo na partida do Flamengo contra o Vitória (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

História de Gabigol no Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol viveu momentos áureos com a camisa rubro-negra. O atacante foi protagonista em duas conquistas de Libertadores, além de liderar as conquistas de dois Brasileiros, entre outros times. No total, Gabriel Barbosa disputou 308 jogos, com 187 vitórias, 63 empates e 58 derrotas. O jogador, que vestiu as camisas 9, 10 e 99, marcou 161 gols.

Quantos gols Gabigol marcou no Maracanã?

Durante a sua passagem vitoriosa pelo Flamengo, Gabigol marcou 79 gols no Maracanã. Ele, aliás, só está atrás de Pedro com gols mais marcados no estádio carioca (102). Antes de acertar com o Rubro-Negro, Gabriel Barbosa balançou a rede três vezes pelo Santos.

Títulos de Gabigol com o Flamengo

Copa Libertadores da América: 2019 e 2022 🏆🏆

Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020 🏆🏆

Copa do Brasil: 2022 e 2024 🏆🏆

Supercopa do Brasil: 2020 e 2021 🏆🏆

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021 e 2024 🏆🏆🏆🏆

Recopa Sul-Americana: 2020 🏆

