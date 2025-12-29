Em 2025, Cruzeiro teve seu melhor aproveitamento em clássicos dos últimos anos

O Cruzeiro voltou a ser dominante nos clássicos contra o Atlético-MG em 2025. Terminada a temporada, a equipe celeste foi derrotada apenas uma vez, no Campeonato Mineiro, venceu os dois jogos pela Copa do Brasil e empatou os dois duelos pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Com o desempenho, a Raposa teve 53,3% de aproveitamento nos confrontos, melhor marca nos últimos quatro anos. Entretanto, em 2021, o time teve 100% de aproveitamento porque venceu o único duelo daquele ano.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Desconsiderando este fator, o melhor desempenho foi em 2018, quando teve 46% frente ao rival. Naquela temporada, conquistou duas vitórias, perdeu um jogo e empatou outro.

continua após a publicidade

Goleiro Cássio, do Cruzeiro, deixa o gramado (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Relembre os clássicos do Cruzeiro em 2025

No primeiro clássico do ano, que não contou para as estatísticas por se tratar de um amistoso, o Cabuloso empatou em 0 a 0. Posteriormente, pelo Campeonato Mineiro, sofreu sua única derrota no confronto em 2025.

No Mineirão, o Cruzeiro não pôde contar com um de seus principais jogadores na época. Gabigol foi expulso com 30 minutos de jogo e prejudicou seus companheiros. No fim, o rival venceu por 2 a 0 com gols de Hulk.

continua após a publicidade

Em seguida, pelo Campeonato Brasileiro e já embalado com Leonardo Jardim, a Raposa empatou em 0 a 0 em um jogo no qual dominou o confronto, mas não conseguiu balançar as redes.

Quis o destino que os mineiros se encontrassem outra vez, pela Copa do Brasil. Fora de casa, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Atlético-MG na Arena MRV e venceu por 2 a 0, com gols de Fabrício Bruno e Matheus Pereira. Na semana seguinte, no Mineirão, repetiu o placar, agora com Kaio Jorge marcando os dois gols.

No último clássico do ano, mais um empate, mas desta vez nada de placar zerado. A Raposa voltou a sair na frente, com um gol de seu camisa 10. Entretanto, poucos minutos depois, Tressoldi empatou e Kaio Jorge foi expulso por se revoltar com a arbitragem. Mesmo com um jogador a menos, o clube celeste conquistou um ponto.

Confira aproveitamento do Cruzeiro nos últimos clássicos