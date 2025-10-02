Provável escalação do Flamengo contra Cruzeiro tem novidades
Rubro-Negro e Cabuloso se enfrentam na briga pelo título do Brasileirão
O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (2) e tem mudanças na provável escalação para enfrentar o Cruzeiro no Maracanã, às 20h30 (de Brasília). O duelo coloca frente à frente os dois líderes do Campeonato Brasileiro antes da abertura da 26ª rodada.
A tendência é que o Rubro-Negro tenha força máxima para o jogo decisivo após poupar jogadores na vitória sobre o Corinthians, no último domingo (28). Ayrton Lucas retorna de suspensão, e Matías Viña e Léo Pereira, que saíram com problemas físicos no intervalo contra o Timão, estão à disposição da equipe.
O atacante Michael, recuperado de dores no tornozelo esquerdo que o tiraram da viagem à Argentina, pode voltar a ser relacionado pelo Fla após treinar normalmente nos últimos dias. Já Erick Pulgar segue em transição e só deve estar disponível após a Data Fifa.
Provavável escalação do Flamengo diante do Cruzeiro
Desta forma, a provável formação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro.
O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 54 pontos, enquanto o Cruzeiro iniciou a rodada na segunda posição, com 50. Na quarta-feira (1º), o Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0 e chegou aos 52.
