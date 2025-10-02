menu hamburguer
Flamengo

Provável escalação do Flamengo contra Cruzeiro tem novidades

Rubro-Negro e Cabuloso se enfrentam na briga pelo título do Brasileirão

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
07:45
Filipe Luís é o técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Filipe Luís é o técnico do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (2) e tem mudanças na provável escalação para enfrentar o Cruzeiro no Maracanã, às 20h30 (de Brasília). O duelo coloca frente à frente os dois líderes do Campeonato Brasileiro antes da abertura da 26ª rodada.

➡️ O retorno do ídolo ao Maracanã: Gabigol reencontra Flamengo no palco de suas glórias

A tendência é que o Rubro-Negro tenha força máxima para o jogo decisivo após poupar jogadores na vitória sobre o Corinthians, no último domingo (28). Ayrton Lucas retorna de suspensão, e Matías Viña e Léo Pereira, que saíram com problemas físicos no intervalo contra o Timão, estão à disposição da equipe.

O atacante Michael, recuperado de dores no tornozelo esquerdo que o tiraram da viagem à Argentina, pode voltar a ser relacionado pelo Fla após treinar normalmente nos últimos dias. Já Erick Pulgar segue em transição e só deve estar disponível após a Data Fifa.

➡️ Meia-artilheiro: Arrascaeta ultrapassa marca de 2019 pelo Flamengo

Provavável escalação do Flamengo diante do Cruzeiro

Desta forma, a provável formação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 54 pontos, enquanto o Cruzeiro iniciou a rodada na segunda posição, com 50. Na quarta-feira (1º), o Palmeiras venceu o Vasco por 3 a 0 e chegou aos 52.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís Corinthians x Flamengo
Filipe Luís deve fazer mudanças na escalação do Flamengo diante do Cruzeiro em relação ao duelo com o Corinthians (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

