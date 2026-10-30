Jonathan Jesus, do Cruzeiro, reage a elogios de Ancelotti

Horas depois de ser convocado por Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira, o zagueiro Jonathan Jesus esteve presente na vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Atlético-MG. Na zona mista, o defensor reagiu aos elogios do treinador italiano e revelou detalhes do momento em que recebeu a notícia.

– Muito importante receber esse elogio de um treinador que dispensa comentários, multicampeão. Agradeço a Deus por tudo que ele falou, pela oportunidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Sem o Cruzeiro não vestiria a camisa da Seleção. Sonho realizado – disse o zagueiro.

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– Estava com o Villalba, ele estava descansando. Estava ansioso vendo a convocação no tablet. O Villalba estava dormindo, mas acordou e comemorou comigo, ficou muito feliz. Agradecer o Cruzeiro e o torcedor também – revelou Jonathan Jesus após a vitória do Cruzeiro.

Convocado por Carlo Ancelotti, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, foi exaltado pelo italiano na entrevista coletiva. Na visão do comandante da Seleção Brasileira, o defensor é um zagueiro completo.

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– É um zagueiro muito forte, que tem todas as características necessárias para ser um zagueiro. É muito rápido, agressivo, inteligente – destacou Ancelotti sobre Jonathan Jesus.

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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.

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