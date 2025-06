Para Ronaldo Fenômeno, ‘é questão de tempo para que Cruzeiro domine’

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno se mostra otimista quanto ao futuro do Cruzeiro. O ex-dono da SAF do clube elogiou o atual dono, o empresário Pedro Lourenço, e fez essa previsão positiva para o clube celeste, em entrevista ao podcast “Denílson Show”. Na entrevista, Ronaldo também elogiou o modelo de gestão que vem sendo adotado nos clubes brasileiros.

- É questão de tempo para que o Cruzeiro realmente domine, porque o Pedro é agressivo. Ele é muito bom, é um líder apaixonado pelo clube. Acho que acertei muito também na pessoa que escolhi para vender. O Pedrinho sempre esteve comigo desde o início – afirmou Ronaldo Fenômeno.

Ronaldo Fenômeno foi dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro de dezembro de 2021 a abril de 2024. Quando assumiu a gestão, a Raposa estava na Série B do Brasileiro havia dois anos e, logo na primeira temporada, o Cruzeiro conquistou o acesso com o título da segunda divisão. Desgastado com a cobrança da torcida, Ronaldo vendeu a SAF para Pedro Lourenço em abril do ano passado.

Ronaldo Fenômeno acredita que a SAF seja a solução para muitos clubes brasileiros

Na entrevista ao ex-jogador Denílson, Ronaldo Fenômeno comentou sobre a adoção do modelo de SAF por vários clubes brasileiros:

- O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. É uma solução viável. Nós mostramos isso no Cruzeiro. Fizemos uma gestão muito sustentável e responsável durante dois anos e meio. Pegamos uma dívida de R$ 1,2 bi, diminuímos pela metade, aprovamos a recuperação judicial e colocamos o clube nos trilhos novamente – apontou.

Ronaldo Fenônemo também revelou o desejo de comprar o Corinthians, caso o clube paulista decida virar SAF, o que o ex-jogador acha difícil.

- Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Eu acredito muito. Enquanto clube e massa social, o Corinthians é uma máquina – afirmou Ronaldo Fenômeno.