Cruzeiro: Matheus Pereira feliz por voltar a marcar e dar assistência

O meia Matheus Pereira foi o destaque do Cruzeiro na goleada por 4 a 0 sobre o Sport, domingo (11), na Ilha do Retiro, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que ainda não havia tido nenhuma participação direta em gol da Raposa no Brasileirão, deu belo lançamento para Kaio Jorge marcar o segundo gol e depois fez os outros dois da equipe.

Após a vitória sobre o Sport, Matheus Pereira falou, na saída do campo, sobre a satisfação de voltar a marcar e dar assistência:

- Primeiramente, glória a Deus por esse jogo que fizemos. A gente tem crescido dia a dia, jogo após jogo. A gente tem que pensar sempre nessa competição importante para nós. Felizmente, o time foi muito bem e conseguimos alargar o placar, coisas que não vinha acontecendo. Feliz porque o time conseguiu os três pontos e também fico feliz por ter conseguido ajudar, fazendo gol, dando assistência, mas o mais importante é o Cruzeiro ganhar, pegar essa sequência boa, continuar ganhando, porque nosso objetivo é colocar o Cruzeiro lá em cima – afirmou o meia ao “Premiere”.

Em 2025, Matheus Pereira marcou o primeiro gol do Cruzeiro, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, em Orlando (EUA), em 15 de janeiro, pela FC Series, a antiga Florida Cup. A única assistência havia sido para o gol de Marquinhos, na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, em 30 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro, no Independência.

A temporada de Matheus Pereira começou conturbada, depois que ele mesmo anunciou, no início de fevereiro, que havia pedido à diretoria, no final do ano passado, para se transferir para a Europa por causa do nascimento do primeiro filho. Depois, logo após a chegada de Leonardo Jardim, em meados de fevereiro, o meia esteve afastado de alguns treinos e da segunda partida contra o América pela semifinal do Mineiro por causa da negociação com o Zenit, da Rússia, que acabou frustrada.

E, em seguida, ele ficou sem participar dos jogos do Cruzeiro fora de Belo Horizonte devido ao iminente nascimento do filho Theo, que ocorreu em 6 de abril. A condição de titular da equipe foi retomada a partir da derrota para o Mushuc Runa por 2 a 1, no Mineirão, em 9 de abril, pela Sul-Americana.

Meia Matheus Pereira foi o destaque do Cruzeiro na goleada sobre o Sport (Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro)

Técnico do Cruzeiro destaca toda a equipe, não apenas Matheus Pereira

O técnico Leonardo Jardim reconheceu a boa atuação de Matheus Pereira e Kaio Jorge diante do Sport, mas preferiu destacar o bom rendimento da equipe como um todo.

- Quando o coletivo trabalha bem, depois vai aparecendo a qualidade dos jogadores. Com certeza, esses dois estiveram muito bem, fizeram gols, mas também o Lucas esteve muito bem, o Fabrício fez um grande jogo e tivemos vários jogadores em grande nível. Para mim, é incômodo estar a referir a um jogador, quando todos que estiveram em campo fizeram muito bem seu papel e mostraram sua qualidade em defender as cores do Cruzeiro – afirmou Leonardo Jardim.

O Cruzeiro volta a jogar nesta quarta-feira (14), contra o Palestino, no Mineirão, às 21h30, pela Copa Sul-Americana. Como o time não tem mais chances de classificação, os titulares serão preservados para o clássico de domingo (18), contra o Atlético-MG, também no Mineirão, às 20h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.