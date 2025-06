Os jogadores do Cruzeiro, após o retorno das férias nesta sexta-feira (27), seguem programação de treinos até a disputa da Vitória Cup, no início de julho, em Cariacica (ES). Neste sábado (28) e no domingo (29), haverá atividade na parte da manhã, na Toca da Raposa 2.

Agenda do Cruzeiro

O Cruzeiro vai treinar durante uma semana até a primeira partida pela Vitória Cup, na quinta-feira (3), contra o Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). A viagem para o Espírito Santo será na quarta-feira (2), e a equipe fica no estado capixaba até domingo (6), quando joga contra o Banfield, também no Kleber Andrade.

Meia Matheus Pereira, no treino de sexta-feira (27), na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sub-20 joga pelo Campeonato Mineiro

Neste sábado (28), a equipe Sub-20 do Cruzeiro enfrenta o Villa Real, da cidade de Machado, no Sul de Minas, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, às 10h, na Toca da Raposa 1. O time do técnico Luciano Dias lidera o Grupo A, com cinco vitórias em cinco jogos, 10 gols marcados e apenas um sofrido.

Futebol Feminino do Cruzeiro

Enquanto o time masculino volta de férias, as Cabulosas curtem o merecido descanso após a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro terminou em primeiro lugar, com 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. O retorno será em 7 de julho, e, nas quartas de final do Brasileiro, a equipe enfrenta o Bragantino no dia 10 de agosto, fora de casa, e no dia 17, no Independência, às 10h30.

Próximos jogos do Cruzeiro

