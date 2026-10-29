Cruzeiro: João Marcelo sente dores no joelho e passará por exames

Titular absoluto na equipe do Cruzeiro nas últimas rodadas, o zagueiro João Marcelo assustou os cruzeirenses nesta quinta-feira (29), na partida contra o Atlético-MG, na Arena MRV.

O defensor deixou o campo aos 20 minutos da segunda etapa com dores no joelho. Segundo apuração do Lance!, o atleta sente dores leves, consegue caminhar sem tantos incômodos, mas passará por exames nesta sexta-feira para averiguar a questão.

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João Marcelo havia descansado no último jogo do Cruzeiro, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ele volta a jogar na próxima quinta-feira, contra o Bahia.

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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.