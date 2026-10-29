Artur Jorge vê placar 'magro' do Cruzeiro em clássico

Depois da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Atlético-MG, o técnico Artur Jorge avaliou a partida realizada na Arena MRV. Na visão do técnico, o resultado ficou barato pelo que a equipe criou dentro de campo.

– Foi um jogo muito forte na entrada, muito forte na saída, consistência no que foi nosso desempenho. Contra uma equipe difícil, mas mostramos claramente que somos vencedores, ficou barato esse resultado. Tivemos muitas oportunidades, criamos. Nossa vitória, não saio satisfeitos porque não fomos tão eficazes. Com isso tivemos um resultado magro pelo que foi a exibição – avaliou o treinador.

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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro

O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.

Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.

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Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.