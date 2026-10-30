Kaio Jorge, do Cruzeiro, fala sobre provocações ao Atlético-MG: 'São naturais'
Atacante marcou o único gol do clássico
Autor do único gol da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Atlético-MG, o atacante Kaio Jorge falou um pouco sobre as provocações ao rival nas redes sociais.
Em sua página no Instagram, o jogador postou uma foto comemorando o gol com a música "Galinha Pintadinha" e em outro post escreveu a legenda "Bem à vontade por aqui".
– Concentração, me concentro bastante nos clássicos. Busco uma motivação a mais. Feliz por ter ganhado, ter feito o gol. Espero que meus números sigam bons contra eles. As provocações são naturais, nada forçado. O que vem na minha mente eu falo e faço – destacou o jogador na zona mista da Arena MRV.
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Como foi Atlético-MG x Cruzeiro
O Cruzeiro teve um primeiro tempo de ampla superioridade. A Raposa se impôs em campo, controlou as ações e conseguiu colocar seu jogo em prática. Kaio Jorge abriu o placar logo nos primeiros minutos e, mesmo em vantagem, a equipe celeste não diminuiu o ritmo, mantendo a pressão em busca de ampliar o marcador. Arroyo e o próprio Kaio Jorge tiveram boas oportunidades para marcar novamente. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas, o Cruzeiro poderia ter construído uma vantagem ainda maior e até encaminhado a vitória antes do intervalo.
Na segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado, e o Atlético conseguiu igualar as ações e ter maior participação na posse de bola. O Galo chegou a criar algumas oportunidades, mas encontrou dificuldades para organizar as jogadas ofensivas e transformar as investidas em chances claras de gol. Do outro lado, o Cruzeiro se defendeu bem, conseguiu neutralizar as tentativas atleticanas e manteve a vantagem no placar.
Com o resultado, o Cruzeiro fica na terceira posição com 57 pontos, firme na briga por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Atlético-MG ficou na sétima posição com 50 pontos.
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