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Como números explicam desvantagem do Cruzeiro nos clássicos em 2026

A Raposa venceu apenas um clássico nesta temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/10/2026 15:34
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Matheus Pereira chuta contra o Atlético-MG na Arena MRV, jogo Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matheus Pereira chuta contra o Atlético-MG na Arena MRV, jogo Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dos cinco clássicos disputados em 2026, o Cruzeiro venceu apenas um, na final do Campeonato Mineiro. No restante, perdeu três vezes e empatou um jogo. Nesse recorte, a Raposa tem sofrido com algumas questões e os números explicam elas.

Até o momento, o Alvinegro marcou oito gols, enquanto a equipe celeste balançou as redes cinco vezes. Mas algumas estatísticas mostram como esse cenário se construiu.

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Artur Jorge em coletiva do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)
Artur Jorge fala em coletiva de imprensa pós-jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Atlético-MG foi mais criativo que o Cruzeiro

Somados os cinco duelos entre os mineiros nesta temporada, o Cruzeiro teve xG somado de 5,37 contra Atlético 7,11. Em três dessas partidas, o Alvinegro teve mais de 1,5, mais próximo de criar para marcar dois gols ou mais.

Enquanto isso, o Cruzeiro não passou de 1,5 xG em nenhuma partida desse recorte, sendo o melhor desempenho na derrota para o Atlético-MG na Copa do Brasil, quando teve 1,44 gols esperados.

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Algo que explica a discrepância nos gols esperados são as finalizações dentro da área. O Alvinegro teve quase o dobro do rival, com 50 contra 26. Dos chutes da equipe atleticana, 72% foram dentro da área e do lado cruzeirense 43%.

Além disso, dos cinco gols marcados pelo Cruzeiro, apenas dois saíram de jogadas trabalhadas, sendo dois de pênalti e um de bola parada. Enquanto isso, o Atlético-MG marcou sete tentos com assistências e apenas um de pênalti.

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Não falta vontade para o Cruzeiro

O Cruzeiro venceu mais duelos que o Atlético-MG em três dos cinco duelos nesta temporada. Um dos dois que não foi melhor, foi justamente na única vitória, por 1 a 0, na final do Campeonato Mineiro. Com Artur Jorge, a Raposa venceu mais duelos nas três partidas.

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