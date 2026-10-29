O Cruzeiro enfrenta, na noite desta quinta-feira (29), o Atlético-MG pela última vez em 2026. Para o duelo, o técnico Artur Jorge terá de volta o zagueiro João Marcelo, que não atuou contra o Remo porque estava suspenso.

De volta da suspensão, a tendência é que o camisa 43 volte a ser titular no lugar de Fabrício Bruno, que marcou o único gol da vitória celeste na última sexta-feira.

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Com a ausência de Felipe Morais, o técnico Artur Jorge deverá manter a escalação do Cruzeiro que enfrentou o Grêmio pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, a tendência é que Villalba também mantenha a posição de titular que retomou recentemente com a oscilação de Rojas.

Sendo assim, uma provável escalação do Cruzeiro contra o Atlético-MG tem: Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus, Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.

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Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderá encaminhar muito bem os rumos das duas equipes na briga por uma vaga na Libertadores.

Com a derrota para o Flamengo, o Alvinegro ficou estacionado nos 50 pontos, quatro atrás do rival e do Athletico-PR, os dois primeiros do G4.

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Sendo assim, se vencer o clássico na Arena MRV, o Cruzeiro chegará a 57 pontos e pode abrir distância no G4. Em caso de derroa do Fluminense para o Internacional e do Bahia para o São Paulo, a 'gordura' na posição poderá ser de sete pontos.

Para o duelo, o tempo será mais bondoso com a Raposa do que com o Alvinegro. Isso porque enquanto o Cabuloso fazia seu primeiro treinamento completo de olho na partida, o rival ainda estava concentrado para enfrentar o Flamengo, na última segunda-feira.