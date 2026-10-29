AO VIVO: Siga Atlético-MG x Cruzeiro em tempo real pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 33.ª rodada do Brasileirão
Nesta quinta-feira (29), Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam às 19h30, na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após perder para o Flamengo nos acréscimos, o Galo busca a recuperação diante da torcida, enquanto a Raposa chega embalada pela vitória sobre o Remo e tenta se manter na terceira colocação. O Lance! acompanhará o clássico em tempo real.
Lance a Lance!
Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro
2T - 07' - Após falta cobrada na área, Delfim sai para encaixar a bola, mas se choca com Vitão, que recebe atendimento no campo
2T - 05' - Matheus Pereira arranca pela esquerda, chuta forte, mas a bola vai para fora, à direita de Delfim.
2T - 01' - Matheus Pereira toca para Romero na entrada da área, mas o volante chuta forte para fora.
2T - 00' - BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!!
MUDANÇAS NO CRUZEIRO
ENTRA: MATHEUS HENRIQUE
SAI: ZÉ LUCAS
MUDANÇAS NO ATLÉTICO
ENTRAM: MINDA E MAYCON
SAEM: NATANAEL E GUSTAVO SCARPA
FALA, STATUTI!
FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!!
1T - 49' - Romero toca para Arroyo na entrada da área, o atacante finaliza de primeira, mas o chute sai fraco, e Delfim defendeu com tranquilidade.
1T - 47' - QUE DEFESAAA!
Gerson cruza e acha Matheus Pereira sozinho na área; o camisa 10 cabeceia e Delfim pula para fazer grande defesa!
+5! Vamos até os 50 minutos
1T - 45' - Arroyo recebe na direita e chuta forte para defesa de Delfim, no rebote o atacante chuta de novo, mas por cima do gol.
1T - 44' - Kaio Jorge tenta cruzar de três dedos e acaba errando e jogando direto nas mãos de Delfim.
1T - 41' - CARTÃO AMARELO PARA O CRUZEIRO
Matheus Pereira foi advertido por falta em Renan Lodi.
1T - 39' - Matheus Pereira cobra escanteio direto para fora.
FALA, STATUTI!
1T - 31' - Arroyo passa em velocidade no mano a mano, mas é desarmado por Alan Franco.
1T - 24' - CARTÃO AMARELO PARA O CRUZEIRO
Cartão para Zé Lucas
1T - 23' - CARTÃO AMARELO PARA O ATLÉTICO-MG
Natanael é advertido após empurrão em Zé Lucas.
1T - 20' - UUUUUUUUUUUHHHHH
Arroyo acha Kaio Jorge, que fica cara a cara com Delfim, o atacante tenta cavar, mas a bola vai para fora!
1T - 19 - INACREDITÁVEL, REINIER!!
Agora, do outro lado, Scarpa cruza a bola, desvia na defesa e sobra para Reinier sozinho na segunda trave, mas o atacante cabeceia para fora.
1T - 16 - INACREDITÁVEL, ARROYO!!!
Matheus Pereira cruza, a bola atravessa toda a defesa e Arroyo aparece sozinho, sem goleiro no segundo poste, mas acaba jogando a bola na trave e pra fora.
1T - 12' - Atlético passa a marcar em cima para pressionar o Cruzeiro.
Fala, Statuti!
1T - 06' - Natanael cruza rasteiro para Reinier, que não consegue chutar, e defesa do Cruzeiro afasta.
1T - 03' - GOOOOOOOLLLLLL DO CRUZEIRO!!!
Kaio Jorge recebe no segundo poste e finaliza de esquerda, colocando o Cruzeiro na frente na Arena MRV!
1T - 00' - BOLA ROLANDO!!
Torcida do Cruzeiro chegando na Arena!
Escalações👇
Fala, Statuti!
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro
ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
Escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Castaño e G. Scarpa; Victor Hugo, Igor Gomes e Reinier.
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero e Zé Lucas; Matheus Pereira, Arroyo e Gerson; Kaio Jorge
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