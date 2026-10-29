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Confira a escalação do Cruzeiro para o último clássico

A equipe tem o retorno de um jogador importante

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/10/2026 18:32
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Vestiário do Cruzeiro na Arena MRV
Vestiário do Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Artur Jorge definiu a escalação do Cruzeiro para o último clássico da temporada contra o Atlético-MG. Para o duelo, o técnico tem o retorno do zagueiro João Marcelo, que cumpriu suspensão contra o Remo na última sexta-feira.

Com a ausência de Felipe Morais, o técnico Artur Jorge mantém a base da escalação do Cruzeiro que enfrentou o Grêmio pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Atlético-MG tem: Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus, Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo.

Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro.
Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida poderá encaminhar muito bem os rumos das duas equipes na briga por uma vaga na Libertadores.

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Com a derrota para o Flamengo, o Alvinegro ficou estacionado nos 50 pontos, quatro atrás do rival e do Athletico-PR, os dois primeiros do G4.

Sendo assim, se vencer o clássico na Arena MRV, o Cruzeiro chegará a 57 pontos e pode abrir distância no G4. Em caso de derroa do Fluminense para o Internacional e do Bahia para o São Paulo, a 'gordura' na posição poderá ser de sete pontos.

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Para o duelo, o tempo será mais bondoso com a Raposa do que com o Alvinegro. Isso porque enquanto o Cabuloso fazia seu primeiro treinamento completo de olho na partida, o rival ainda estava concentrado para enfrentar o Flamengo, na última segunda-feira.

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