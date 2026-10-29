Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gol em Atlético-MG x Cruzeiro: Kaio Jorge abre o placar

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (28), na Arena MRV

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 19:36
Favorite o Lance! no Google
Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora gol contra o São Paulo
Kaio Jorge, do Cruzeiro, comemora gol contra o São Paulo (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O Atlético-MG e o Cruzeiro estão se enfrentando nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ AO VIVO: Siga Atlético-MG x Cruzeiro em tempo real pelo Brasileirão

Aos 3 minutos da primeira etapa, Gol de Kaio Jorge. Arroyo recebe na ponta direita, corta e cruza na área para Kaio Jorge. O atacante se estica todo e manda para o fundo do gol.

Veja o gol:

Como chegam as equipes?

O Atlético tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Flamengo, sofrida nos acréscimos, no Maracanã. O Galo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca a vitória diante da torcida para se aproximar do grupo dos primeiros colocados.

continua após a publicidade

Já o Cruzeiro chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Remo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 54 pontos, e tenta ampliar a vantagem na terceira colocação.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Reinier (Atlético Mineiro) com a bola, em duelo com jogador do time azul durante partida de futebol.

Fora de Campo

Gol perdido em Atlético-MG x Cruzeiro gera revolta: 'Não pode'

Há 1 minuto
Neymar na partida entre Santos e Palmeiras, realizada na Vila Belmiro, em Santos (SP), na noite desta quarta-feira (28) - (Foto: Lenita Rodrigues/Modus Focus/Folhapress)

Santos

Santos recorre de punição a Neymar no STJD e pena não poderá ser aumentada; entenda

Há 36 minutos
Thumb Seda sem filtro

Futebol Nacional

'Seda sem filtro': programa esmiúça erros e acertos da temporada do Flamengo

Há 48 minutos
Marino Hinestroza na partida entre Coritiba x Vasco

Vasco

Com novidades, Vasco está definido para enfrentar o Flamengo; veja a escalação

Há 1 hora
Leonardo Jardim técnico Flamengo

Flamengo

Com mudança, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco

Há 1 hora
Arena MRV TR: estádio de futebol com arquibancadas cheias e gramado, arco rosa ao centro para cerimônia.

Futebol Nacional

AO VIVO: Siga Atlético-MG x Cruzeiro em tempo real pelo Brasileirão

Há 1 hora
Mais LANCE!
Camisa do Atlético Mineiro (CAM) para o clássico contra Cruzeiro, com listras pretas e brancas e detalhes dourados.

Time misto: Atlético está escalado para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

Vestiário do Cruzeiro na Arena MRV

Confira a escalação do Cruzeiro para o último clássico

Pedro em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como assistir Vasco x Flamengo pelo Amazon Prime?

Nilton Santos preparado para duelo entre Vasco e Flamengo

AO VIVO: siga Vasco x Flamengo pelo Brasileirão

Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026

Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'

Matheus Pereira chuta contra o Atlético-MG na Arena MRV, jogo Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como números explicam desvantagem do Cruzeiro nos clássicos em 2026

Jonathan Jesus no corredor do Maracanã

Ancelotti rasga elogios a Jonathan Jesus, do Cruzeiro

Jonathan Jesus no Barradão

Jonathan Jesus, do Cruzeiro, é convocado para a Seleção Brasileira

Rodrigo Garro

Garro sobre bastidores do Corinthians: 'Tem alguém dentro que talvez queira meu mal'

Gabriel Bontempo durante atuação contra o Palmeiras

Gabriel Bontempo é convocado para a Seleção e ganha elogios de Ancelotti: 'merecedor'

Seedorf

Seedorf dispara sobre vazamentos no Corinthians: 'As pessoas fofoqueiras estão muito expostas'

Arrascaeta à direita e Sosa à esquerda em partida de futebol, Flamengo em destaque

Vasco x Flamengo tem invasão de gringos que podem decidir o clássico

Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Mirassol

Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e escalações