Veja gol em Atlético-MG x Cruzeiro: Kaio Jorge abre o placar

O Atlético-MG e o Cruzeiro estão se enfrentando nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Aos 3 minutos da primeira etapa, Gol de Kaio Jorge. Arroyo recebe na ponta direita, corta e cruza na área para Kaio Jorge. O atacante se estica todo e manda para o fundo do gol.

Veja o gol:

Como chegam as equipes?

O Atlético tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Flamengo, sofrida nos acréscimos, no Maracanã. O Galo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca a vitória diante da torcida para se aproximar do grupo dos primeiros colocados.

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Já o Cruzeiro chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Remo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 54 pontos, e tenta ampliar a vantagem na terceira colocação.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)