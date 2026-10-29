Veja gol em Atlético-MG x Cruzeiro: Kaio Jorge abre o placar
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (28), na Arena MRV
O Atlético-MG e o Cruzeiro estão se enfrentando nesta quinta-feira (29), na Arena MRV, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Aos 3 minutos da primeira etapa, Gol de Kaio Jorge. Arroyo recebe na ponta direita, corta e cruza na área para Kaio Jorge. O atacante se estica todo e manda para o fundo do gol.
Veja o gol:
Como chegam as equipes?
O Atlético tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Flamengo, sofrida nos acréscimos, no Maracanã. O Galo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca a vitória diante da torcida para se aproximar do grupo dos primeiros colocados.
Já o Cruzeiro chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Remo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 54 pontos, e tenta ampliar a vantagem na terceira colocação.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro
ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de Outubro às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
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