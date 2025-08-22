Cruzeiro está perto de acertar com volante do Fortaleza

O volante Ryan Guilherme, de 22 anos, do Fortaleza, pode ser o próximo reforço do Cruzeiro para o restante da temporada. Nesta sexta-feira, o clube celeste anunciou o empréstimo do atacante colombiano Luis Sinisterra até o fim de junho de 2026, a primeira contratação na atual janela de transferência que se encerra em 2 de setembro.

Ryan Guilherme pertence ao Fortaleza e disputou a última temporada pelo União de Leiria, de Portugal. As negociações estão adiantadas com o clube cearense, e o interesse do Cruzeiro pelo volante foi divulgado inicialmente pelos portais "Central da Toca" e "Deus me Dibre".

Ryan Guilherme tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2028 e voltou ao Brasil no fim de junho, após pedido do então técnico da equipe, o argentino Juan Pablo Vojvoda. Mas com a demissão do argentino, 15 dias depois, o volante não chegou a ser aproveitado pelo Tricolor de Aço.

Na derrota do Fortaleza por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 29 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, Ryan Guilherme ficou no banco de reservas, mas não foi acionado pelo técnico Renato Paiva.

No início do mês, o Fortaleza anunciou o empréstimo de Ryan Guilherme ao Royal Antwerp, da Bélgica, até junho de 2026, mas, na última hora, a negociação não se concretizou. O Leão receberia 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) pela transferência.

Volante disputou 29 partidas pelo União de Leiria na temporada 2024/25

Formado pelo Boavista, do Rio de Janeiro, sua cidade natal, o volante chegou ao Fortaleza para as categorias de base, e não foi aproveitado pela equipe profissional. Ryan defendeu os times Sub-20 e Sub-23 e disputou o Brasileiro de Aspirantes em 2021, e a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. Ryan Guilherme também passou, por empréstimo, por Operário de Ponta Grossa (PR) e Volta Redonda.

Em sua primeira experiência no futebol europeu, na temporada 2024/25, Ryan Guilherme disputou 29 jogos com a camisa do União de Leiria, marcou um gol e deu três assistências.