menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Cruzeiro está perto de acertar com volante do Fortaleza

Ryan Guilherme, de 22 anos, estava emprestado ao União de Leiria, de Portugal

Volante Ryan Guilherme, do Fortaleza (Foto: Divulgação União Leiria)
imagem cameraVolante Ryan Guilherme disputou a última temporada pelo União de Leiria, de Portgual (Foto: Divulgação/ União de Leiria)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 22/08/2025
11:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

O volante Ryan Guilherme, de 22 anos, do Fortaleza, pode ser o próximo reforço do Cruzeiro para o restante da temporada. Nesta sexta-feira, o clube celeste anunciou o empréstimo do atacante colombiano Luis Sinisterra até o fim de junho de 2026, a primeira contratação na atual janela de transferência que se encerra em 2 de setembro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Ryan Guilherme pertence ao Fortaleza e disputou a última temporada pelo União de Leiria, de Portugal. As negociações estão adiantadas com o clube cearense, e o interesse do Cruzeiro pelo volante foi divulgado inicialmente pelos portais "Central da Toca" e "Deus me Dibre".

Ryan Guilherme tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2028 e voltou ao Brasil no fim de junho, após pedido do então técnico da equipe, o argentino Juan Pablo Vojvoda. Mas com a demissão do argentino, 15 dias depois, o volante não chegou a ser aproveitado pelo Tricolor de Aço.

continua após a publicidade

Na derrota do Fortaleza por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 29 de julho, pelo Campeonato Brasileiro, Ryan Guilherme ficou no banco de reservas, mas não foi acionado pelo técnico Renato Paiva.

No início do mês, o Fortaleza anunciou o empréstimo de Ryan Guilherme ao Royal Antwerp, da Bélgica, até junho de 2026, mas, na última hora, a negociação não se concretizou. O Leão receberia 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) pela transferência.

continua após a publicidade

Volante disputou 29 partidas pelo União de Leiria na temporada 2024/25

Formado pelo Boavista, do Rio de Janeiro, sua cidade natal, o volante chegou ao Fortaleza para as categorias de base, e não foi aproveitado pela equipe profissional. Ryan defendeu os times Sub-20 e Sub-23 e disputou o Brasileiro de Aspirantes em 2021, e a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023. Ryan Guilherme também passou, por empréstimo, por Operário de Ponta Grossa (PR) e Volta Redonda.

Em sua primeira experiência no futebol europeu, na temporada 2024/25, Ryan Guilherme disputou 29 jogos com a camisa do União de Leiria, marcou um gol e deu três assistências.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias