Com destino provável para o Cruzeiro em 2025, Gabigol vira motivo de esperança para o ataque do time celeste, que desde a temporada passada vem sofrendo com a baixa produtividade e o rodízio no setor. O ataque do Cruzeiro foi completamente reformulado para 2024 e conta atualmente com oito jogadores no elenco do técnico Fernando Diniz.

Desde a chegada de Pedro Lourenço no comando da SAF, o clube tem apertado na tecla de investir em peças pontuais para 2025. Segundo Alexandre Mattos, CEO do clube, a movimentação em torno de Gabriel Barbosa no Cruzeiro aumenta a credibilidade do time no mercado de transferências.

- Para nós, é motivo de satisfação poder acompanhar via imprensa sempre o nome de grandes atletas relacionados ao Cruzeiro, como foi o caso do Gabigol, Arias, entre outros. Isso mostra que todos que acompanham o futebol sabem que o nosso projeto é para sermos protagonistas em todos os campeonatos e que a credibilidade do clube está voltando graças ao nosso presidente, Pedro Lourenço - falou.

Modificações no ataque celeste

Desde dezembro de 2023, quando o Cruzeiro ainda pertencia ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno, o clube já havia iniciado as reformulações no ataque. No início de 2024, sob o comando do treinador Nicolás Larcamón, a Raposa dispensou Bruno Rodrigues - principal nome no setor -, que assinou com o Palmeiras.

O atacante Gilberto teve o contrato rescindido, Wesley foi vendido ao Internacional, enquanto Paulo Vitor e Stênio também foram negociados.

Na janela de transferências do meio do ano, o Cruzeiro emprestou Rafael Elias ao Kyoto Sanga, Robert ao FC Copenhagen e João Pedro ao Mirassol. Arthur Gomes foi vendido ao Dínamo Moscou, da Rússia.

Rafael Bilu e Matheus Davó também foram dispensados pelo clube.

Atacantes em fim de contrato

Rafa Silva, Álvaro Bareal e Gabriel Verón têm vínculo até o fim de 2024 e futuro incerto no clube.

Barreal, que está emprestado pelo FC Cincinnati com opção de compra de cerca de R$ 20 milhões, ganhou a titularidade no Cruzeiro, mas em virtude de lesões e alguns incômodos, tem iniciado as partidas no banco de reservas. O jogador agrada à diretoria do clube.

Verón pertence ao Porto e está emprestado com valor dos direitos econômicos fixados, de cerca de 10 milhões de euros - 60 milhões de reais. O jogador também sofreu com duas lesões na temporada e é titular no time de Fernando Diniz ao lado de Kaio Jorge.

Rafa Silva tem o futuro menos provável no clube. Após a expulsão diante do Athletico-PR, o jogador foi punido pelo clube e não tem ficado nem no banco de reservas. O atleta tem os direitos econômicos vinculados ao Cruzeiro, e uma permanência do jogador depende apenas de um acerto entre ambas as partes.

Números dos atacantes do elenco atual