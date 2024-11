Fluminense não negocia venda de Jhon Arias com Cruzeiro

Jhon Arias comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por João Brandão • Publicada em 12/11/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense não negocia a venda do colombiano Jhon Arias para o Cruzeiro na janela de transferências de janeiro de 2025. O atleta tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026 após ter renovado em 2023.

O clube carioca está disposto a negociar a saída do atacante, mas somente para uma equipe do exterior. O jogador teve proposta para deixar o Time de Guerreiros no meio do ano, mas o Fluminense segurou o camisa 21 após ter perdido André e Alexsander.

Apesar das especulações, o Cruzeiro não procurou o Tricolor ou o estafe de Jhon Arias e não abriu conversas pela contratação do colombiano. O atleta já manifestou o interesse de jogar na Europa, o que deve acontecer na próxima janela de transferências.

Promessa de Mário Bittencourt

Em entrevista realizada no início de outubro, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, se comprometeu a negociar a saída de Jhon Arias. No entanto, o mandatário impôs condições, como a de que o atleta não vista a camisa de outra equipe brasileira.

- Todo mundo sabe que ele queria sair na janela e que eu impus uma condição. A (proposta) não chegou ao que o Fluminense desejava, e a gente se acertou que ele fica até o fim do ano. Na janela de dezembro, atendendo às condições que temos combinadas com ele, vamos realizar o desejo dele de jogar na Europa. Não tem nada a ver com o Cruzeiro. Essas condições passam, por exemplo, de que (a transferência) não seja para nenhum clube do Brasil.

Ainda não há propostas por Jhon Arias, mas o Fluminense deve receber ofertas após o fim do Brasileirão, que tem data de encerramento marcada para o dia 8 de dezembro. Com isso, o colombiano tem pelo menos mais cinco jogos com o Tricolor para se despedir do Rio de Janeiro.