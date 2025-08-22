Pai de Gabigol manda indireta após gol de atacante em treino do Cruzeiro

Um gol antológico de Gabigol em treino pelo Cruzeiro viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (21). O pai do atacante, Valdemir Silva, então, mandou uma indireta em seu perfil nas suas redes sociais.

O atleta postou o lance maravilhoso nas redes sociais, e o vídeo rapidamente virou assunto na torcida do Cruzeiro. Gabigol não tem recebido muitos minutos com o técnico português Leonardo Jardim, principalmente pela boa fase de Kaio Jorge, seu concorrente direto.

Depois que o lance começou a viralizar nas redes sociais, o pai de Gabigol mandou uma indireta em seu perfil no Instagram.

- Muitos falam, poucos sabem - disparou, Valdemir Silva, pai de Gabigol

Gabigol, jogador do Cruzeiro, lamenta durante partida contra o Santos no Mineirão pelo Brasileirão

Gabigol não tem recebido muitas chances nos últimos jogos do Cruzeiro. Contratado para ser o cara do time, o atacante não caiu nas graças de Leonardo Jardim e viu Kaio Jorge tomar a titularidade depois do Campeonato Mineiro.

Nos últimos sete jogos do Cruzeiro, Gabigol foi titular em apenas duas oportunidades, contra CRB e Juventude. Em outros dois jogos, ele sequer entrou em campo. A boa fase de seu concorrente na posição não ajuda. Kaio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols.

No dia 11 de agosto, Leonardo Jardim explicou a baixa minutagem do atacante durante sua passagem pelo Cruzeiro:

- O Gabriel, o Kaio e o Matheus Pereira jogaram juntos já algumas vezes, certo? Sabe a produtividade que esses jogadores tiveram no campeonato? Em relação ao artilheiro do campeonato, temos um jogador (Kaio Jorge, com 13 gols) que está à frente de todos os melhores marcadores. Gabriel também feito o seu trabalho, tem quatro gols. Mas, com certeza, a produtividade deles jogando ao mesmo tempo é de três gols sofridos e um gol marcado.