Luis Sinisterra é o 10º colombiano a jogar pelo Cruzeiro

O atacante Luis Sinisterra será o 10º colombiano a vestir a camisa do Cruzeiro e terá a missão de recuperar o prestígio que os conterrâneos construíram na Toca da Raposa. Depois de colombianos com grande passagem pela Raposa, como Aristizábal e Viveros, os últimos jogadores desse país que vestiram a camisa do Cruzeiro não deixaram saudades.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Sem dúvida, o colombiano de maior destaque pelo Cruzeiro foi o atacante Aristizábal (foto), que fez parte da brilhante equipe de 2003, que conquistou a tríplice coroa, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Foram 54 jogos e 28 gols pela Raposa, um deles na vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, no Mineirão, na final da Copa do Brasil.

O primeiro colombiano a jogar pelo Cruzeiro foi o meia Viveros, que defendeu o clube de 2000 a 2002, num total de 63 jogos e seis gols marcados. Ele foi contratado após chegar à final da Copa Libertadores contra o Palmeiras pelo Deportivo Cáli. Em 2001, esteve emprestado ao Fluminense.

continua após a publicidade

Outro colombiano famoso que passou pelo Cruzeiro foi Freddy Rincón, que disputou apenas 22 partidas, com um gol marcado, em 2001. O ex-jogador de Palmeiras, Corinthians e Santos naufragou na equipe que tinha o atacante Edmundo e o meia Alex.

Os colombianos com passagem mais recente pela Toca da Raposa também não tiveram bom desempenho. O lateral Orejuela jogou 35 vezes pelo Cruzeiro em 2019, com dois gols marcados, mas alternava bons e maus momentos.

continua após a publicidade

O atacante Riascos conseguiu a proeza de ir mal em duas passagens pelo clube celeste. Em 2015, foram somente quatro jogos. No ano seguinte, após empréstimo ao Vasco, mais 11 partidas. E apenas um gol marcado.

O último colombiano a vestir a camisa do Cruzeiro foi o lateral-direito Palacios, com 12 jogos em 2023 e 2024. Nesse ano, logo no início da temporada, foi emprestado ao Sport.

Ainda há o inusitado caso do atacante Iván Angulo, em 2020. Emprestado pelo Palmeiras durante a pandemia, teve o retorno solicitado e mesmo assim disputou uma partida pelo Campeonato Mineiro. Meses depois, voltou à Toca da Raposa mas não pôde ser inscrito porque o Cruzeiro estava punido com transfer ban, da Fifa. O colombiano então seguiu para o Botafogo.

➡️Contratação de Sinisterra é anunciada pelo Cruzeiro

Veja a lista completa de colombianos que jogaram pelo Cruzeiro: