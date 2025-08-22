Luis Sinisterra é o 10º colombiano a jogar pelo Cruzeiro
Atacante fica na Toca da Raposa por empréstimo até junho de 2026
O atacante Luis Sinisterra será o 10º colombiano a vestir a camisa do Cruzeiro e terá a missão de recuperar o prestígio que os conterrâneos construíram na Toca da Raposa. Depois de colombianos com grande passagem pela Raposa, como Aristizábal e Viveros, os últimos jogadores desse país que vestiram a camisa do Cruzeiro não deixaram saudades.
Sem dúvida, o colombiano de maior destaque pelo Cruzeiro foi o atacante Aristizábal (foto), que fez parte da brilhante equipe de 2003, que conquistou a tríplice coroa, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Foram 54 jogos e 28 gols pela Raposa, um deles na vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, no Mineirão, na final da Copa do Brasil.
O primeiro colombiano a jogar pelo Cruzeiro foi o meia Viveros, que defendeu o clube de 2000 a 2002, num total de 63 jogos e seis gols marcados. Ele foi contratado após chegar à final da Copa Libertadores contra o Palmeiras pelo Deportivo Cáli. Em 2001, esteve emprestado ao Fluminense.
Outro colombiano famoso que passou pelo Cruzeiro foi Freddy Rincón, que disputou apenas 22 partidas, com um gol marcado, em 2001. O ex-jogador de Palmeiras, Corinthians e Santos naufragou na equipe que tinha o atacante Edmundo e o meia Alex.
Os colombianos com passagem mais recente pela Toca da Raposa também não tiveram bom desempenho. O lateral Orejuela jogou 35 vezes pelo Cruzeiro em 2019, com dois gols marcados, mas alternava bons e maus momentos.
O atacante Riascos conseguiu a proeza de ir mal em duas passagens pelo clube celeste. Em 2015, foram somente quatro jogos. No ano seguinte, após empréstimo ao Vasco, mais 11 partidas. E apenas um gol marcado.
O último colombiano a vestir a camisa do Cruzeiro foi o lateral-direito Palacios, com 12 jogos em 2023 e 2024. Nesse ano, logo no início da temporada, foi emprestado ao Sport.
Ainda há o inusitado caso do atacante Iván Angulo, em 2020. Emprestado pelo Palmeiras durante a pandemia, teve o retorno solicitado e mesmo assim disputou uma partida pelo Campeonato Mineiro. Meses depois, voltou à Toca da Raposa mas não pôde ser inscrito porque o Cruzeiro estava punido com transfer ban, da Fifa. O colombiano então seguiu para o Botafogo.
Veja a lista completa de colombianos que jogaram pelo Cruzeiro:
- Meia Viveros – 2000-2002 - 63 jogos e seis gols
- Atacante Aristizábal – 2003 - 54 jogos e 28 gols
- Lateral Orejuela – 2019 - 35 jogos e dois gols
- Meia Rincón – 2001 - 22 jogos e um gol
- Atacante Riascos – 2015 e 2016 - 16 jogos e um gol
- Lateral Palacios – 2023-2024 - 12 jogos
- Volante Diego Árias – 2012 - três jogos
- Meia Javier Reina – 2010 - três jogos
- Atacante Angulo – 2020 - um jogo
