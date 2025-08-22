Meia Eduardo, do Cruzeiro, é suspenso por quatro partidas

O técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, ganhou um problema para a partida deste sábado (23), contra o Internacional, às 18h30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Eduardo foi suspenso por quatro jogos pela Sexta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (22), pela expulsão no empate por 0 a 0 com o Vitória, no Barradão, em 12 de junho, pela 12ª rodada.

No lance, Eduardo atingiu o lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, que fraturou e rompeu os ligamentos do tornozelo direito – a partida foi disputada num campo encharcado e debaixo de muita chuva. Inicialmente, o árbitro Alex Gomes Stefano mostrou cartão amarelo ao jogador do Cruzeiro. Somente após ver a contusão no jogador do clube baiano, o árbitro expulsou Eduardo.

Os auditores da Sexta Comissão Disciplinar julgaram Eduardo por jogada violenta, artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e não acolheram o pedido da Procuradoria para suspensão por dias, por entender que não houve intenção por parte do jogador. O Cruzeiro vai recorrer ao Tribunal Pleno do STJD.

Meia Eduardo pode desfalcar o Cruzeiro por mais três jogos (Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro)

A advogada do Cruzeiro, Amanda Borer, alegou que não houve intenção de Eduardo na jogada:

- Infelizmente, o futebol é uma atividade de risco, e fatalidades como essa podem acontecer com qualquer um. O que aconteceu com o Jamerson foi um acidente de trabalho. Evidente que a única intenção do atleta era de alcançar a bola, mas o choque entre eles acaba acontecendo e o Jamerson acaba ficando com a perna travada, presa, em um jogo com situação climática ruim - afirmou.

Veja os jogos do Cruzeiro em que Eduardo poderá ficar de fora

Eduardo, que ficou bastante abatido com a gravidade da contusão de Jamerson, cumpriu suspensão automática na goleada sobre o Grêmio por 4 a 1, em 13 de julho, na retomada do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. Se o Cruzeiro não conseguir efeito suspensivo ou redução da pena imposta pelo STJD, o meia ficará de fora dos jogos contra Internacional, neste sábado (23), São Paulo, dia 30, no Mineirão, e Bahia, dia 14, na Arena Fonte Nova.