Torcida do Cruzeiro aponta técnico ideal após demissão de Tite

O Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Tite, na noite deste domingo (15), depois do empate com o Vasco por 3 a 3 no Mineirão. Nas redes sociais, assim que a notícia começou a circular, torcedores do Cabuloso apontaram qual seria o técnico ideal.

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No fim da partida, a torcida presente no Gigante da Pampulha pediu a saída do comandante e, instantes depois, a maior organizada do clube convocou protesto contra o treinador na Toca da Raposa II. Minutos depois, o Cruzeiro anunciou a demissão de Tite.

➡️Torcida do Cruzeiro manda recado a Tite após empate com o Vasco

Nas redes sociais, torcedores começaram a se movimentar pela contratação de Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo. Veja os comentários abaixo:

Tite foi demitido do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja comentários sobre o jovem treinador

Como foi o jogo que culminou na demissão do Tite do Cruzeiro

Dentro de casa contra o Vasco, o Cruzeiro tomou as primeiras ações ofensivas, apostando nas jogadas pelas pontas. Aos oito minutos, o gol saiu exatamente em uma jogada construída pelos lados. Matheus Pereira, na direita, inverteu para Kaiki, que escorou para Christian, de cabeça, fazer 1 a 0.

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A segunda etapa começou diferente, com os cariocas pressionando. Aos cinco minutos, Paulo Henrique arriscou da entrada da área, mas o goleiro celeste espalmou por cima do gol. No escanteio, no entanto, Matheus Cunha não conseguiu evitar que Cauan Barros, de cabeça, empatasse.

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Instantes depois, veio a virada. Andrés Gómez recebeu na direita, e passou para Paulo Henrique cruzar na área. Cuiabano cabeceou, Cunha defendeu, mas Cauan Barros aproveitou o rebote e fez 2 a 1. Com o jogo incendiado, o Cruz-Maltino perdeu um jogador logo na sequência. O autor dos dois gols alvinegros recebeu cartão vermelho por um pisão em Matheus Pereira.

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Atrás no placar a Raposa partiu para o ataque e teve boa chance com Chico da Costa, que não conseguiu finalizar sobra de bola na pequena área. Gerson também tentou, de fora da área, mas a bola desviou e foi defendida por Léo Jardim. Mas quando o centroavante celeste teve sua segunda chance, não desperdiçou. William fez cruzamento pela direita, o camisa 91 cabeceou e contou com um desvio em Neyser para fazer 2 a 2 em Cruzeiro x Vasco.

Forte na pressão, a Raposa exigiu mais uma defesa do arqueiro vascaíno em chute de Arroyo, de fora da área. Mesmo com um a menos, quando chegou no ataque, o Vasco foi fatal. Aos 41 minutos, Brenner finalizou da entrada da área, a bola desviou em William e morreu no fundo do gol. Nos acréscimos, Japa empatou o jogo mais uma vez em Cruzeiro x Vasco.