Músicas do Cruzeiro: conheça as canções mais famosas

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 15:56 • São Paulo

A torcida do Cruzeiro é conhecida por seu amor e lealdade ao clube, fazendo das arquibancadas um espetáculo de apoio incondicional. As músicas do Cruzeiro cantadas pela torcida celeste são cheias de entusiasmo e exaltam as conquistas da Raposa, reforçando a identidade do clube como um gigante do futebol brasileiro. A seguir, confira as cinco músicas mais populares entoadas pela torcida cruzeirense.

“Nós Somos Loucos, Somos Cruzeiro”

"Nós Somos Loucos, Somos Cruzeiro" é uma das músicas mais populares da torcida celeste, celebrando o amor e o compromisso dos torcedores com o clube. A canção faz referência ao apelido “La Bestia Negra”, conhecido por intimidar adversários na América do Sul. Com versos marcantes, a música é um grito de guerra que une os torcedores e destaca o orgulho de ser cruzeirense.

Letra completa da música do Cruzeiro:

Dizem que somos loucos da cabeça

Amamos o Cruzeiro, é o que interessa

O mundo inteiro teme La Bestia Negra

Seremos campeões e não se esqueça

“Um Gigante Incontestado!”

"Um Gigante Incontestado" é uma música que exalta a história vitoriosa do Cruzeiro, destacando suas conquistas e sua tradição. A letra menciona as cinco estrelas da bandeira do clube e a rivalidade com o Atlético-MG. Essa canção é uma forma de reafirmar a grandeza do Cruzeiro e celebrar as glórias do passado e do presente, criando um ambiente de união e orgulho entre os torcedores.

Letra completa da música do Cruzeiro:

Ôôôôôô

Dale dale dale ô

Dale ô

Dale ô

Sou um multicampeão

Sou Cruzeiro! Tradição!

Azul e branco é minha farda

Comandada por milhões

Em tuas vitórias imortais

As cinco estrelas brilharam mais

Tuas conquistas te engrandecem

Tua imagem resplandece

Restante da música do Cruzeiro :

Um gigante incontestado

No presente! No passado!

Azul celeste estrelado

Meu amor! Meu legado!

Tenho uma franga de freguês

Tomou seis, já caiu

O que ela tem em sua história

Tenho copas do Brasil

“Vamos Vamos Cruzeiro”

"Vamos Vamos Cruzeiro" é um cântico de apoio incondicional ao time, entoado em todos os jogos pelos torcedores celestes. A letra da música do Cruzeiro expressa a disposição dos cruzeirenses de seguir o time onde quer que ele vá, apenas para assistir às partidas e apoiar o clube. Esse cântico é um verdadeiro hino de lealdade e amor pelo Cruzeiro.

Letra completa da música do Cruzeiro:

“Guerreiro Dos Gramados”

"Guerreiro Dos Gramados" é uma música do Cruzeiro que celebra a luta e a garra do clube em campo. A letra expressa a admiração dos torcedores pela história de conquistas e pela força do clube. Esse cântico reforça o compromisso dos cruzeirenses de apoiar o time para sempre, passando essa tradição de amor ao Cruzeiro de geração em geração.

Letra completa da música do Cruzeiro:

Cruzeiro, o guerreiro dos gramados

Sou cruzeirense apaixonado

E pra sempre vou te amar

Zerô, quem conhece a tua história

De conquistas, de vitórias

Nunca mais te esquecerá

Zêro, sua história é tão bonita

Faz parte da minha vida

E pros meus filhos vou contar!

Essas músicas representam a paixão e o orgulho da torcida do Cruzeiro pelo clube. Cantadas com entusiasmo e energia, elas transformam as arquibancadas em um verdadeiro espetáculo de apoio, reforçando o vínculo entre o Cruzeiro e sua torcida apaixonada.