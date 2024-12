Cruzeiro estreia no Mineiro contra o Tombense, no Mineirão

O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro de 2025 contra o Tombense, em 19 de janeiro (domingo), às 16h, no Mineirão. A competição, cuja tabela foi divulgada nesta quinta-feira (5), pela Federação Mineira de Futebol, começará no dia 18 e vai até 15 de março, com 12 equipes e forma de disputa semelhante a de anos anteriores.

<strong>Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam pelo Mineiro de 2025 em 9 de fevereiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)</strong>

Nas primeiras rodadas, no entanto, o Cruzeiro, que não conquista a competição desde 2019, não deverá contar com sua equipe principal. O clube vai fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos e tem um clássico contra o Atlético-MG, marcado para 18 de janeiro, em Orlando.

Na primeira fase, o Cruzeiro fará quatro partidas como mandante e quatro como visitante, mas duas dessas também serão em Belo Horizonte, na Arena Independência, contra América e Itabirito. Assim, a Raposa, de acordo com a tabela divulgada, vai ao interior do Estado apenas duas vezes: para Varginha enfrentar o Athletic, de São João del Rey; e para Governador Valadares jogar contra o Democrata, na última rodada, em 12 de fevereiro.

A tabela marca os clássicos em sequência, para a antepenúltima e a penúltima rodadas. No dia 5 de fevereiro (quarta-feira), o Cruzeiro enfrenta o América, no Independência, e no dia 9 (domingo), joga contra o Atlético-MG no Mineirão.

Veja a tabela de jogos do Cruzeiro:

1ª rodada: Tombense – 19/01 – às 16h – Mineirão

2ª rodada: Athletic – 22/01 – às 20h – Melão

3ª rodada: Betim – 26/01 – às 16h – Mineirão

4ª rodada: Itabirito – 30/01 – às 20h – Independência

5ª rodada: Uberlândia – 02/02 – às 16h – Mineirão

6ª rodada: América – 05/02 – às 20h – Independência

7ª rodada: Atlético – 09/02 – às 16h – Mineirão

8ª rodada: Democrata-GV – 12/02 – às 20h – Mamudão

Tabela marca início do Mineiro para 18 de janeiro

O Campeonato Mineiro começa em 18 de janeiro (sábado), com a partida entre Pouso Alegre e Athletic, no Manduzão, em Pouso Alegre. O primeiro clássico será entre Atlético e América na quarta rodada, na Arena MRV, em 29 de janeiro. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas sem intervalo de datas, nos meios e finais de semana consecutivos, por causa do calendário mais apertado para o futebol brasileiro em 2025.

As fases eliminatórias estão previstas para os sábados, por interesse da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão. As semifinais serão nos dias 15 e 22 de fevereiro. E as finais nos dias 8 e 15 de março, após pausa para o Carnaval. Nessas etapas, não haverá vantagem para o time de melhor pontuação. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, após os dois confrontos, haverá disputa de pênaltis, inclusive para se conhecer o campeão mineiro de 2025.

O formato de disputa será parecido com o deste ano. Os 12 clubes foram divididos em três grupos de quatro. As equipes jogam contra os oito participantes dos outros dois grupos, em turno único. Classificam-se à semifinal o líder de cada chave e o melhor segundo colocado. Os dois piores da primeira fase são rebaixados para o Módulo II de 2026.