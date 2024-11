O Cruzeiro desembarcou em Assunção, no Paraguai, nesta quarta-feira (20), para iniciar a preparação para a grande final da Copa Sul-Americana. A partida decisiva, entre a Raposa e o Racing Club, acontecerá no sábado (23), às 17h (de Brasília).

A viagem foi agendada para dias de antecedência devido ao protocolo de decisão da Conmebol. Segundo o documento, o Cruzeiro precisava estar em solos paraguaios pelo menos três dias antes da grande final, ou seja, nesta quarta-feira (20). A exigência também alterou os horários do Corinthians, que enfrentou a Raposa, às 11h (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão.

Os registros do momento de chegada foram compartilhados nas redes sociais do Cruzeiro, assim como imagens da viagem desde Belo Horizonte até Assunção, no Paraguai.

Confira os registros do Cruzeiro

A grande final do Cruzeiro

Na Sul-Americana, o Cruzeiro fez uma campanha impressionante, com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Com aproveitamento perfeito na fase de grupos, a Raposa só perdeu contra o Boca Juniors, no jogo de ida das oitavas de final.

Após eliminar o Boca nos pênaltis, passou pelo Libertad nas quartas de final e o Lanus na semifinal, superando ambos os clubes no placar agregado. Assim, o Cruzeiro garantiu a classificação para a final da Sul-Americana.

