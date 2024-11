Web estranha a ausência de Cássio contra o Corinthians: ‘Nem no banco’

O Corinthians encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena. O jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro poderia ser o reencontro de Cássio com a Fiel. Entretanto, o jogador não foi sequer relacionado por Fernando Diniz para o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Com retorno de titular, Corinthians está escalado para duelo com o Cruzeiro

O treinador do clube mineiro tomou a decisão de poupar todos os titulares do time para o confronto com o Timão. No sábado (23), o Cruzeiro encara o Racing, às 17h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela decisão da Copa Sul-Americana.

A Fiel vive a expectativa de reencontrar o ídolo. Cássio deixou o Timão em maio deste ano após doze anos. Nas redes sociais, torcedores ficaram surpresos com o desfalque do goleiro na Neo Química Arena, estádio que foi a sua casa por mais de uma década.

continua após a publicidade

Veja reações nas redes sociais

Cássio no Corinthians

A história do goleiro no clube alvinegro é bem conhecida pela Fiel. Contratado no final de 2011, passou doze anos no Timão. Cássio disputou 712 partidas, sendo o segundo jogador que mais entrou em campo pelo Corinthians. Ao todo, foram nove títulos conquistados neste período, incluindo a Libertadores e o Mundial de Clubes, vencidos em 2012.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Decisão

Válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em décimo lugar, com 41 pontos, o Timão precisa vencer para se afastar da luta contra a degola.

continua após a publicidade

O primeiro clube na zona de rebaixamento é o Juventude, com 37 pontos. Caso vença, o Corinthians passa a focar na perseguição ao Cruzeiro, sétimo colocado com seis pontos a mais, e defende a primeira colocação que garante vaga na próxima Libertadores.