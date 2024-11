Mauro Cezar critica atitude de Fernando Diniz; reação viraliza

Durante a parada para hidratação na Neo Química Arena, um discurso caloroso de Fernando Diniz chamou atenção na internet. Conhecido por seu comportamento comumente exaltado, jogadores do Cruzeiro e comissão técnica ouviram alguns gritos do treinador no primeiro tempo do jogo. A atitude foi duramente criticada pelo comentarista Mauro Cezar.

- Fernando Diniz distribuindo esporro em todos, até parece que o técnico não tem responsabilidade pela péssima atuação do Cruzeiro. Seu time repete os erros que o Fluminense, então dirigido por ele, cometeu nos gols da derrota para o mesmo Corinthians, no mesmo estádio - escreveu o jornalista.

o esporro do Diniz pic.twitter.com/SG2CllHl3i — matheus (@omatheus_cec) November 20, 2024

Com bastante equilíbrio na posse de bola, a Raposa consegue diminuir o placar contra o Corinthians, mas ainda perde o jogo por 2 a 1 (ainda em andamento). O foco do Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana, que será disputada neste sábado (23), contra o Racing, por isso Fernando Diniz escolheu entrar com o time reserva em campo contra o Alvinegro.

Depay marca golaço contra Cruzeiro de Fernando Diniz no Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Com a vitória parcial, o Corinthians, que a pouco era assombrado pelo fantasma do rebaixamento, dá um enorme salto na tabela e se firma na briga pela classificação para a Libertadores.

