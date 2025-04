Cruzeiro derrota o Bahia por 3 a 0, com dois gols de Kaio Jorge

O Cruzeiro derrotou o Bahia por 3 a 0, nesta quinta-feira (17), no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e subiu para a quinta colocação. Lucas Romero, no primeiro tempo, e Kaio Jorge, duas vezes no segundo, fizeram os gols da Raposa, que voltou a vencer depois de quatro partidas. O Bahia perdeu uma invencibilidade de 12 jogos.

O Cruzeiro começou o jogo num ritmo forte, com muita pressão na saída de bola da defesa do Bahia. E ela deu resultado aos 11 minutos, quando o goleiro Ronaldo errou e teve de cometer pênalti em Kaio Jorge. O atacante, no entanto, bateu mal, e Ronaldo defendeu. A equipe celeste continuou em cima do adversário e foi desperdiçando chances, com Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria sem gol, principalmente depois da defesa de Marcos Felipe num cabeçada de Fabrício Bruno, aos 49 minutos, o volante Lucas Romero arriscou um chute da intermediária. A bola fez uma curva e entrou no canto esquerdo do goleiro do Bahia, já aos 51 minutos, para fazer justiça no placar.

Volante Lucas Romero abriu o placar para o Cruzeiro contra o Bahia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro aumenta o placar no segundo tempo

O Bahia voltou para o segundo tempo com Everton Ribeiro e Lucho Rodríguez e conseguiu dar trabalho para a defesa cruzeirense. Mas o Cruzeiro voltou a marcar aos 19 minutos, quando Christian enfiou a bola para a penetração de Kaio Jorge, que escapou da falta e tocou na saída do goleiro Marcos Felipe.

O terceiro gol saiu aos 31 minutos. Lucas Silva rolou para Kaio Jorge, que, da meia-lua, acertou o canto esquerdo do goleiro do Bahia. Depois de 15 jogos, o Cruzeiro saiu de campo sem levar gol.

Veja os jogos de Cruzeiro e Bahia na quinta rodada do Brasileirão

Na próxima rodada, a quinta do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino, domingo (20), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Bahia joga na segunda-feira (21), às 19h, contra o Ceará, na Arena Fonte Nova.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 0 BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: 17 de abril de 2025, quinta-feira, 21h30

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Lucas Romero (51'/1°T) e Kaio Jorge (19'/2°T) e (31'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: William, Kaio Jorge, Fabrício Bruno, Wanderson (Cruzeiro) Arias e Erick (Bahia)

💸 Renda: R$ 1.075.658,

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 26.557

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, Fagner (William), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Walace), Lucas Silva, Christian (Dudu) e Matheus Pereira; Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo (Marcos Felipe), Arias (Gilberto), Fredi, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Erick (Everton Ribeiro) e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luís Marques

4️⃣ Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior