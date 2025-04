Cruzeiro defende invencibilidade de quase 27 anos contra chilenos

Cruzeiro e Palestino vão se enfrentar pela primeira vez na história quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em Coquimbo, no Chile, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A Raposa, no entanto, tem longo retrospecto contra adversários chilenos e, além de ampla vantagem, defende invencibilidade de quase 27 anos.

Ao todo, o Cruzeiro já jogou 36 vezes contra adversários do Chile, com 18 vitórias, seis derrotas e 12 empates. Foram 70 gols marcados pelo time celeste e 28 sofridos. A última derrota ocorreu em 3 de setembro de 1998, por 2 a 1 para o Colo-Colo, no Estádio Monumental de Santiago, pela Copa Mercosul. Depois, foram 17 confrontos, com 12 vitórias e cinco empates.

O primeiro adversário chileno do Cruzeiro não foi um clube, mas a seleção nacional. Em amistoso disputado em 23 de janeiro de 1977, no Estádio Nacional de Santiago, houve empate por 1 a 1. Três anos depois, novo confronto, e vitória da Seleção Chilena por 2 a 0.

O Colo-Colo é o clube chileno que o Cruzeiro mais enfrentou. São duelos históricos pela Copa Libertadores, como na conquista de 1997, pela Supercopa da Libertadores, como no título de 1991, e pela Recopa Sul-Americana, conquistada pelos chilenos em 1992, em Kobe, no Japão.

O Cruzeiro também já enfrentou Universidad Católica, Unión Española, Universidad Concepción, Universidad de Chile e Unión La Calera. Esse foi o último adversário chileno da Raposa. As duas equipes se enfrentaram no ano passado, pela fase de grupos da Sul-Americana. Houve empate por 0 a 0, em Concepción, em 23 de abril, e vitória do Cruzeiro por 1 a 0, no Independência, em 16 de maio, com gol de Matheus Pereira.

Veja os resultados do Cruzeiro contra adversários chilenos: