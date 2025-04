Cruzeiro ainda busca primeira vitória fora de BH em 2025

O Cruzeiro terá um desafio à parte no jogo contra o Palestino, quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), em Coquimbo, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Além de buscar a primeira vitória na competição para deixar a lanterna do Grupo E, a Raposa tentará vencer pela primeira vez fora de Belo Horizonte nesta temporada. Em nove partidas longe de casa em 2025, a equipe conseguiu apenas quatro empates.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A série negativa começou com os dois jogos pela FC Series, na pré-temporada em Orlando (EUA). Foram dois empates, com São Paulo e Atlético-MG. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro disputou apenas cinco partidas como visitante, duas delas contra o América, na Arena Independência.

O jogo contra o Athletic foi realizado no Mané Garrincha, em Brasília, porque o estádio de São João del Rey estava em reforma. O time celeste perdeu por 1 a 0. Como visitante, o Cruzeiro goleou o Itabirito por 4 a 1, mas a partida foi realizada no Independência, estádio em que a equipe do interior mandou seus jogos no Mineiro. E o confronto com o Democrata-GV foi transferido para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Foi a estreia do técnico Leonardo Jardim, e o Cruzeiro perdeu por 2 a 1, com um time reserva.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim ainda não venceu fora de casa no comando do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

A estreia na Copa Sul-Americana foi em Santa Fé, na Argentina, e a equipe perdeu por 1 a 0 para o Unión. Pelo Brasileirão, o Cruzeiro já disputou três partidas fora de casa: perdeu para o Internacional por 3 a 0, no Beira-Rio, empatou com o São Paulo por 1 a 1 no Morumbi e voltou a ser derrotado no domingo (20), por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino.

➡️Leonardo Jardim avisa que trabalho está apenas no início

Última vitória do Cruzeiro fora de Belo Horizonte foi há quase cinco meses

A última vitória do Cruzeiro longe de Belo Horizonte foi pela última rodada do Brasileirão do ano passado. A Raposa derrotou o Juventude por 1 a 0, em Caxias do Sul, em 8 de dezembro, com gol do garoto Tevis, hoje no Athletico-PR. O resultado garantiu a nona colocação da equipe e a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil deste ano.

continua após a publicidade

Veja os jogos do Cruzeiro fora de Belo Horizonte em 2025: