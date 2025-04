Técnico prepara Cruzeiro com jogadores que não vêm atuando

A preparação do Cruzeiro para o jogo de quinta-feira (24), contra o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela Copa Sul-Americana, começou nesta terça-feira (22), na Toca da Raposa. O técnico Leonardo Jardim já adiantou que, por causa da sequência de jogos, vai poupar alguns titulares contra o time chileno e dará oportunidade a jogadores que não vem atuando muito.

A maior expectativa é quanto ao aproveitamento dos laterais-direitos Fagner e William, que não atuaram na derrota para o Red Bull Bragantino, domingo (20), por causa de cansaço muscular. Nesta terça-feira (22), os dois jogadores não foram a campo e fizeram trabalhos internos na Toca da Raposa.

A boa notícia foi a presença do meia Japa nas atividades normais do grupo. O jogador está totalmente recuperado da lesão muscular na coxa esquerda sofrida em um treino em 29 de janeiro. Desde então, Japa esteve sob cuidados médicos e, portanto, ainda não participou de nenhuma partida na temporada.

Aos 21 anos, Japa pode ser um dos jovens jogadores do Cruzeiro a ganharem oportunidade com o técnico Leonardo Jardim. Após a partida contra o Red Bull Bragantino, o treinador falou sobre o aproveitamento dos jovens do grupo:

- Estamos colocando aos poucos os jovens para trabalhar com o elenco. Temos jogadores com potencial, mas queremos lançar de uma forma saudável. Não vamos jogar responsabilidade para cima dos jovens. Primeiro, temos os contratados para mostrar porque estão no clube. Nosso objetivo é eles irem aos poucos ganhando espaço no efetivo para depois entrarem no onze – afirmou.

Também podem fazer parte da delegação do Cruzeiro que viaja para o Chile o zagueiro Janderson, de 19 anos, o lateral-esquerdo Kauã Prates, de 16, o volante Murilo Rhikman, 19 anos, e o atacante Kaique Kenji, também de 19 anos.

Atacante Bolasie pode voltar à equipe do Cruzeiro no jogo contra o Palestino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Bolasie também pode voltar ao Cruzeiro em jogo pela Sul-Americana

Outra novidade no treino desta terça-feira (22) foi o atacante Bolasie. Nos últimos dias anteriores, o jogador franco-congolês fez trabalhos à parte. Ele não joga desde a estreia no Brasileiro, a vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, em 29 de março.