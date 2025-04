Técnico do Cruzeiro avisa que trabalho está apenas no início

A derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, domingo (20), em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro, foi a 10ª partida oficial do técnico Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro – ele também dirigiu o time em amistoso com o mesmo Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, antes da estreia no Brasileirão.

Contratado no início de fevereiro, Leonardo Jardim dirigiu o time pela primeira vez na última rodada da primeira fase do Mineiro, quando o Cruzeiro, com uma equipe reserva, perdeu para o Democrata-GV por 2 a 1, em Sete Lagoas, no dia 12 daquele mês. Nos 10 jogos, foram apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas.

O treinador não quis fazer um balanço desse período no cargo, que ele considera curto:

- Sou uma pessoa de projetos desportivos longos. Estamos iniciando o trabalho. Quando as pessoas falam dois meses, no Brasil, parecem três anos. Eu ainda não tive uma janela de mercado para estruturar a equipe para um modelo de jogo. Estamos evoluindo, mas existe um longo trabalho pela frente que queremos desenvolver para o bem do Cruzeiro, para o presente e para o futuro – afirmou Leonardo Jardim, de 50 anos.

O técnico português, no entanto, afirmou que está aproveitando a experiência de trabalhar no futebol brasileiro:

- O Brasil é uma experiência magnífica. Era uma das minhas ambições vir ao Brasil e viver essa emoção do futebol brasileiro. Tento trazer algum do meu DNA, viver o futebol com inteligência e estratégia, mas também viver com essa emoção. No Brasil, vive-se muito o futebol com emoção e, às vezes, até ultrapassa a estratégia e o racional – comentou o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim afirma que tem um longo trabalho pela frente no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A próxima partida da Raposa será quinta-feira (24), contra o Palestino, às 21h30 (de Brasília), em Coquimbo, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Leonardo Jardim já antecipou que vai poupar titulares, por causa do desgaste físico provocado pela sequência de jogos. Os jogadores se reapresentam na Toca da Raposa nesta terça-feira (22), pela manhã.

