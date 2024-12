Cruzeiro está próximo de contratar Fagner, lateral do Corinthians

O Cruzeiro tem negociações avançadas para contratar Fagner, lateral do Corinthians, por empréstimo de uma temporada. As tratativas entre o clube mineiro e o Timão avançaram nas últimas horas e restam apenas exames médicos para a assinatura do contrato. A informação foi publicada pelo jornalista Samuel Venâncio e "Itatiaia".

Com 35 anos, o lateral-direito do Corinthians perdeu espaço ao longo da temporada e terminou o ano como reserva de Matheuzinho. No Cruzeiro, Fagner terá que disputar posição com William, que se destacou pelo clube com 60 jogos e cinco gols marcados ao longo do ano.

Fagner está próximo de deixar o Corinthians após uma década. Destino será o Cruzeiro. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

História no Corinthians

Relevado pelo Timão em 2006, Fagner rodou o mundo, passou pelo futebol holandês e Vasco, antes de retornar ao Parque São Jorge, em 2014. Nesta década, o lateral-direito disputou 578 partidas com a camisa do Corinthians e conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019).

Atuando pelo clube alvinegro, Fagner passou a ser presença na Seleção Brasileira. O lateral-direito foi convocado por Tite para disputar a Copa do Mundo de 2018, e atuou como titular na derrota da equipe nacional por 2 a 1, contra a Bélgica, que eliminou o selecionado do treinador ex-Corinthians.

Em junho deste ano, a diretoria do Corinthians renovou o vínculo de Fagner até o final de 2026. Anteriormente, o contrato do jogador terminaria nesta temporada. No Cruzeiro, o lateral irá reeditar uma parceria com Cássio, que também fez história no Timão.