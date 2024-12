O Cruzeiro e o goleiro Rafael Cabral chegaram a um acordo para a rescisão antecipada do contrato, previsto inicialmente para terminar no fim de 2025. A confirmação da rescisão ocorreu nesta sexta-feira (27), quando o clube mineiro e o atleta decidiram encerrar a parceria. A informação foi divulgada primeiramente pelas redes sociais do clube mineiro.

Rafael Cabral, após uma temporada de empréstimo ao Grêmio, deixou de fazer parte dos planos do Cruzeiro para 2025. Sua trajetória no clube, iniciada em 2022, foi marcada por altos e baixos, incluindo críticas no início de 2024.

O Cruzeiro, por meio de um comunicado em suas redes sociais, expressou gratidão ao goleiro:

"O Cruzeiro comunica que acertou, nesta sexta-feira, um acordo amigável com o goleiro Rafael Cabral para o encerramento de seu vínculo com o clube. Agradecemos ao atleta pela dedicação e comprometimento com o manto celeste durante sua passagem e desejamos sucesso na sequência de sua carreira", afirmou.



A saída de Rafael Cabral já era esperada. O goleiro teve momentos importantes no Cruzeiro, como a contribuição na conquista da Série B (2022) e na manutenção da equipe na Série A. Contudo, após críticas por uma atuação na Sul-Americana contra o Alianza FC, Rafael solicitou negociação, resultando em seu empréstimo ao Grêmio. No clube gaúcho, participou de apenas seis jogos e encerrou a temporada sem atuar.

Passagem de Rafael Cabral pelo Cruzeiro

Rafael Cabral foi contratado em janeiro de 2022, para substituir o ídolo Fábio, que não havia chegado a acordo salarial com a SAF de Ronaldo Fenômeno. No primeiro ano, disputou 54 jogos. Em 2023, foram 52 partidas e, nesta temporada, 15. No total, o goleiro entrou em campo 121 vezes e sofreu 109 gols.