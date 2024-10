Cruzeiro treina na Argentina nas vésperas da decisão contra o Lanús pela Sul-Americana. Na foto, o lateral-direito William e o técnico Fernando Diniz (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Publicada em 30/10/2024 - 17:57 • Belo Horizonte

O Cruzeiro está escalado para enfrentar o Lanús. O time de Fernando Diniz entra em campo nesta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG), para decidir o primeiro finalista da Sul-Americana 2024.

As duas equipes empataram no jogo de ida por 1 a 1, no Mineirão, e uma vitória simples carimba a vaga do Cruzeiro para a primeira decisão do torneio continental na história do clube.

De volta a equipe após ser preservado diante do Athletico-PR, o goleiro Cássio inicia a partida. Lucas Romero cumpriu suspensão no primeiro jogo pelo acúmulo de cartões e retorna ao time titular, ao lado de Walace.

O atacante Lautaro Díaz, que era dúvida por estar realizando trabalhos de aperfeiçoamento muscular, foi relacionado por Fernando Diniz e ocupa o banco de reservas.

Rafa Silva, que viajou com a delegação para a Argentina, não foi relacionado para a partida.

O Cruzeiro entra a campo com: Cássio; William, João Marcelo, Vilallba e Marlon; Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Kaio Jorge.

Cruzeiro pode chegar a primeira final da Sul-Americana se eliminar o Lanús (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Quem chegar a final enfrenta o vencedor do duelo entre Corinthians e Racing, que entram em campo nesta quinta-feira (01), às 21h30 (de Brasília), também na Argentina.

A decisão será disputada em jogo único, no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, no Estádio General Pablo Rojas, o "La Nueva Olla", casa do Cerro Porteño.

O campeão da Sul-Americana leva para casa US$ 6 milhões (R$ 30 milhões) e uma vaga na Conmebol Libertadores 2025, enquanto o vice desembolsa US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões.

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: La Fortaleza, Buenos Aires (ARG)

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (PAR)

🖥️ VAR: Derlis Lopez (PAR)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

LANÚS (Técnico: Ricardo Zielinski)

Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Julio Soler; Luciano Boggio, Felipe Peña, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno e Walter Bou.

Quem está fora: Eduardo Salvio, Luciatti, Neri Domínguez, Raúl Loaiza, Nicolás Morgantini (departamento médico).

Pendurado: Carrera, Dylan Aquino, Felipe Peña e Lautaro Acosta.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Vilallba e Marlon; Romero, Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Kaio Jorge.

Quem está fora: Juan Dinenno (lesionado).

Pendurado: Matheus Pereira.