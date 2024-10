Sócio-torcedor do Cruzeiro: informações do Sócio 5 Estrelas

O programa Sócio 5 Estrelas do Cruzeiro oferece diversas opções de planos e benefícios exclusivos para os torcedores celestes. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Publicada em 30/10/2024

Para se tornar sócio-torcedor do Cruzeiro através do programa Sócio 5 Estrelas, o torcedor deve acessar o site oficial do clube, escolher o plano mais adequado e concluir o cadastro. Alguns planos, como o Kids, requerem o envio de documentos e análise para adesão, que pode ser finalizada junto à central de atendimento. Após o cadastro, o torcedor pode usufruir dos benefícios exclusivos, incluindo descontos em ingressos, experiências no clube e participação em decisões institucionais.

O valor dos planos do programa Sócio 5 Estrelas

O programa Sócio 5 Estrelas, programa de sócio-torcedor do Cruzeiro, oferece diversas opções de planos, cada um com características e valores específicos. Confira os detalhes de cada plano:

Kids: R$ 10,00 por mês no programa Sócio 5 Estrelas, disponível para crianças menores de 12 anos, com benefícios condicionados à aprovação de documentos. Esse plano é complementar aos planos Meu Cruzeiro, Time do Povo, Cabuloso e Cabuloso Max.

Meu Cruzeiro: R$ 9,90 mensais, com direito a 1 ingresso gratuito por ano em setor popular, carteirinha digital, taxa de adesão gratuita, prioridade 3 em experiências, 10% de desconto na loja do Cruzeiro e direito a voto em decisões do clube.

Time do Povo: R$ 29,90 por mês no programa Sócio 5 Estrelas, com ingressos em setor popular a R$ 30,00 (1 ingresso por jogo), carteirinha física, taxa de adesão de R$ 30,00, prioridade 4 na compra de ingressos, prioridade 2 em experiências, 10% de desconto na loja e direito a voto.

Cabuloso: R$ 59,90 mensais, com taxa de adesão de R$ 30,00 e carteirinha física. O desconto em ingressos varia conforme a frequência de jogos, indo de 50% (Cabuloso 1, para até 9 jogos em 15 meses) até 60% (Cabuloso 3, para mais de 20 jogos), com prioridades crescentes para a compra de ingressos e 15% de desconto na loja do Cruzeiro.

Cabuloso Max: R$ 159,90 por mês no programa Sócio 5 Estrelas, com taxa de adesão de R$ 30,00, carteirinha física, e desconto de 65% em até 2 ingressos por jogo. Possui prioridade máxima (1) na compra de ingressos e em experiências, além de 15% de desconto na loja e direito a voto.

Internacional: Exclusivo para torcedores fora do Brasil, ao custo de US$ 21 mensais. Inclui kit de boas-vindas, camisa oficial, acesso ao Brasileirão Play, 1 ingresso anual no Mineirão e 2 ingressos com 50% de desconto em todos os jogos no Mineirão, além de 15% de desconto na loja online.

Kids Internacional: Voltado para torcedores mirins no exterior, com valor de US$ 10 por mês. Inclui kit de boas-vindas, kit Raposão, 1 ingresso anual no Mineirão, 2 ingressos com 50% de desconto em todos os jogos, desconto de 15% na loja e um vídeo exclusivo do Raposão.

Quais são os benefícios do programa do Cruzeiro?

Os sócios-torcedores do Cruzeiro, através do programa Sócio 5 Estrelas, têm acesso a uma série de benefícios que variam conforme o plano escolhido. Entre as principais vantagens estão os descontos em ingressos para jogos, que podem chegar a até 65% no plano Cabuloso Max, e a prioridade na compra de ingressos. Os associados também têm direito a descontos na loja oficial, acesso a experiências exclusivas e a possibilidade de votar em decisões do clube. Para os torcedores internacionais, o plano oferece camisas oficiais, acesso ao Brasileirão Play e até ingressos anuais no Mineirão. O plano Kids Internacional ainda inclui um vídeo especial com o Raposão para os pequenos cruzeirenses.

Quantos sócios-torcedores o Cruzeiro tem?

Atualmente, o Cruzeiro conta com 86.965 sócios-torcedores ativos no programa Sócio 5 Estrelas. Essa base de associados reflete o apoio e a lealdade da torcida, contribuindo significativamente para o fortalecimento do clube. Os sócios-torcedores do Cruzeiro desempenham um papel importante no desenvolvimento financeiro e esportivo do clube, ajudando a manter o time competitivo e presente nas principais competições.