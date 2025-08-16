menu hamburguer
Cruzeiro

Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 16/8/2025

Jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca na manhã deste sábado (16)

Meia Matheus Pereira, do Cruzeiro, em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraEquipe do Cruzeiro segue preparação para jogo contra o Mirassol, segunda-feira (18) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 16/08/2025
04:00
Os jogadores do Cruzeiro treinam novamente na Toca da Raposa, na manhã deste sábado (16), em preparação para o jogo de segunda-feira (18), contra o Mirassol, no Estádio Maião, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida estão à venda no site ingressossa.com.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

Neste sábado (16), o técnico Leonardo Jardim observa, mais uma vez, os prováveis substitutos dos suspensos pelo terceiro cartão amarelo Kaiki, Lucas Romero e Christian, e do afastado William para recuperação de contusão no quadril. Os prováveis substitutos são Kauã Prates, Matheus Henrique (ou Walace), Eduardo e Jonathan Jesus. Domingo (17), haverá treino à tarde, seguido de viagem para o interior paulista.

Sub-20 é eliminado no Brasileirão

Kaique Kenji, atacante do Cruzeiro
O atacante Kaique Kenji jogou pelo Sub-20 contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (15) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A equipe Sub-20 do Cruzeiro perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, em São Paulo, e foi eliminada na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O atacante Rayan fez o gol da equipe celeste no primeiro tempo, e o goleiro Otávio tem grande atuação na etapa final. O Cruzeiro estreia no octogonal final do Campeonato Mineiro no dia 24, contra o Bonfim, em São João del Rei.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste:

  1. 18/8 – Mirassol, Maião, 20h, Brasileiro
  2. 23/8 – Internacional, Mineirão, 18h30, Brasileiro
  3. 27/8 – Atlético-MG, Arena MRV, quartas de final da Copa do Brasil
  4. 30/8 – São Paulo, Mineirão, 21h, Brasileiro
  5. 11/9 – Atlético-MG, Mineirão, quartas de final da Copa do Brasil
  6. 14/9 – Bahia, Arena Fonte Nova, Brasileiro

