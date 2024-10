Cruzeiro pode voltar a uma final continental após 15 anos; veja histórico

Kaio Jorge e Mateus Vital comemoram gol no Mineirão, em Cruzeiro x Lanús, pela Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Copiar Link

Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 30/10/2024 - 14:59 • Belo Horizonte

Nesta quarta-feira (30), o Cruzeiro tem a oportunidade de voltar a disputar uma final continental após 15 anos, se eliminar o Lanús, em La Fortaleza, pela semifinal da Copa Sul-Americana. A última vez que o time mineiro chegou a uma decisão de um torneio da Conmebol foi em 2009, quando perdeu para o Estudiantes e se despediu do sonho da glória eterna.

A última vez que o Cruzeiro ergueu uma taça de uma competição continental foi há 27 anos, em 1997, quando foi campeão da Libertadores sob o comando de Paulo Autuori, o mesmo que atuou como diretor-técnico e, posteriomente, treinador interino da Raposa em 2023.

▶️Lanús x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Cruzeiro volta a um torneio continental após 17 anos em sua história e tem a oportunidade de erguer uma taça inédica da Sul-Americana (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

▶️CBF suspeita de expulsão e pede relatório que monitora apostas

Retrospecto nos torneios

Em 2009, na última decisão continental, o time mineiro eliminou o Grêmio na semifinal e apostou todas as fichas diante do Estudiantes para conquistar o tricampeonato na Libertadores. No jogo de ida, em La Plata, na Argentina, a Raposa garantiu o empate por 0 a 0, trazendo a decisão para o Mineirão.

Com o Gigante da Pampulha lotado, o Cruzeiro, que vinha de uma campanha satisfatória com nove vitórias em 13 jogos, foi derrotado de virada por 2 a 1 e se despediu do torneio.

Desde então, a Raposa disputou seis edições da Libertadores, todas elas sem passar pelas quartas de final.

Em 2010, foi eliminado pelo São Paulo; 2014, pelo São Lorenzo; 2015, River Plate e 2018, Boca Juniors, todas nas quartas. Em 2011 caiu para o Once Caldas e em 2018, para o River Plate, ambos nas oitavas.

Já na Sul-Americana, o Cruzeiro foi eliminado em 2017 logo na fase inicial do torneio, caindo para o Nacional do Paraguai na disputa de pênaltis.

Apesar do retrospecto desfavorável nas competições continentais, o time mineiro, nos últimos anos, esteve no topo da Copa do Brasil em 2017 e 2018, quando foi campeão, além de ter chegado à final em 2014 e à semi em 2019. No Campeonato Brasileiro, ergueu as taças em 2013 e 2014.

E para chegar a final da Sul-Americana?

Após o empate por 1 a 1, no Mineirão, no jogo de ida, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples diante do Lanús para carimbar a vaga para a final, na noite desta quarta-feira (30), às 19h (de Brasília).

O time de Fernando Diniz vem de sete jogos sem vencer na temporada, seis dele sob o comando do treinador, que busca seu primeiro triunfo no time celeste.