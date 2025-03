Cruzeiro atinge marca de 10 jogos consecutivos sofrendo gols

No empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em amistoso disputado sábado (22), em Bragança Paulista (SP), o Cruzeiro atingiu a marca de 10 partidas seguidas sofrendo gol. Essa é a terceira pior sequência da Raposa nos últimos 20 anos.

Nesta temporada, o Cruzeiro somente não sofreu gol em duas partidas – curiosamente, ambos consecutivas: o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, em Orlando (EUA), pela FC Series, em 18 de janeiro; e a vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, com time misto, na estreia no Campeonato Mineiro, no dia seguinte, no Mineirão.

Nos 10 jogos seguintes, foram 12 gols sofridos – na primeira partida da temporada, o Cruzeiro também sofreu gol: o empate por 1 a 1 com o São Paulo, pela FC Series, em 15 de janeiro. Até nos jogos-treinos, a equipe vem sofrendo gols: empatou por 3 a 3 com o Botafogo, no Engenhão, e venceu o Pouso Alegre por 3 a 2, na Toca da Raposa – somente nas goleadas sobre o time Sub-20 (7 a 0) e o Boston City (12 a 0), a defesa saiu ilesa.

Cruzeiro sofreu dois gols do Pouso Alegre em jogo-treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nesses jogos, o Cruzeiro esteve sob o comando de três treinadores diferentes: Fernando Diniz, Wesley Carvalho e Leonardo Jardim. A formação defensiva também variou muito e não explica o alto número de gols sofridos.

O goleiro Cássio, após o empate em Bragança Paulista (SP), reconheceu que não foi bem no Campeonato Mineiro:

- Fiz um Mineiro abaixo. Sempre fui muito honesto, nunca me escondi de críticas. Mas sei quem eu sou, do meu potencial, e continuei trabalhando. Tenho certeza que vou contribuir muito no restante do ano para o Cruzeiro – afirmou o goleiro, que, em 11 jogos na temporada, sofreu 10 gols.

Cruzeiro já teve sequência pior de gols sofridos em jogos consecutivos

Nos últimos 20 anos, o Cruzeiro somente passou por uma sequência pior de gols sofridos em duas oportunidades. Em 2016, foram 13 jogos seguidos, com um total de 23 gols sofridos, pelo Brasileiro e Copa do Brasil. E, na virada da temporada 2022 para 2023, foram 12 partidas, com 15 gols sofridos, pela Série B do Brasileiro e Campeonato Mineiro. Em outras cinco ocasiões, a equipe celeste também atingiu 10 jogos seguidos sofrendo gols.