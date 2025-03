Atacante Gabigol, do Cruzeiro: ‘Ansioso para sábado’

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, postou mensagem nas redes sociais mostrando que está ansioso para a estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Mirassol, às 18h30, no Mineirão. Em sua conta no X, antigo Twitter, Gabigol republicou uma postagem do Sofascore, perfil de estatísticas do futebol, e acrescentou a frase:

- Cada dia melhor... Ansioso para sábado!

O levantamento feito pelo Sofascore mostra os bons números de Gabigol com a camisa do Cruzeiro, em jogos oficiais. No amistoso de sábado, o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), o atacante fez o gol celeste, com assistência de Kaio Jorge, com quem formou dupla de ataque.

Na temporada, Gabigol já marcou seis gols: três na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, um na vitória por 3 a 1 sobre o Uberlândia e um no empate por 1 a 1 com o América, no primeiro jogo da semifinal do Mineiro, além desse diante do RB Bragantino, que não está nos números do Sofascore.

Gabigol foi titular em 10 jogos – nos sete jogos de que participou no Campeonato Mineiro, atuou durante os 90 minutos. Ele foi substituído somente nas partidas pela FC Series, em Orlando (EUA), e no amistoso de sábado (22), em Bragança Paulista (SP).

Gabigol é o terceiro artilheiro do Brasileiro na era dos pontos corridos

Gabigol foi artilheiro do Brasileiro por dois anos seguidos: 2018, com 18 gols pelo Santos; e 2019, com 25 gols pelo Flamengo. O atacante é o terceiro artilheiro geral da era dos pontos corridos, com 113 gols em 236 partidas. Gabigol está atrás de Diego Souza (130 gols) e Fred (158 gols).