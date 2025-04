Cruzeiro: atacante Gabigol manda recado aos caça-cliques

Após ter ficado fora no empate do Cruzeiro com o São Paulo por 1 a 1, domingo (13), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Gabigol usou as redes sociais, nesta terça-feira (15), para se manifestar. Primeiro, o jogador postou sobre o próximo jogo da equipe, quinta-feira (17), contra o Bahia, no Mineirão, às 21h30. Depois, mandou recado a seus críticos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Quinta é em casa! Cruzeiro guerreiro – postou Gabigol em sua conta no X, antigo Twitter, ao lado de um emoji de coração na cor azul.

Pouco depois, Gabigol reagiu a uma postagem que o apoiava diante das críticas da imprensa:

- Hahahahahaha beijo pros caças clicks! Sem mim eles não tem visualização – postou o atacante do Cruzeiro.

O jogo contra o São Paulo, domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão, foi apenas a quarta vez que Gabigol não entrou em campo nas 18 partidas do Cruzeiro em 2025. O atacante tinha ficado fora na vitória sobre o Tombense e na derrota para o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro foi a campo com um time reserva, e foi poupado na derrota para o Athletic, em Brasília, também pelo Estadual. Nas demais partidas, sempre começou jogando.

Leonardo Jardim explicou porque Gabigol ficou no banco

Atacante Gabigol ficou no banco do Cruzeiro contra o São Paulo (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Após a partida, o técnico Leonardo Jardim explicou sua decisão de não começar jogando com Gabigol.

- Sou muito fã do Gabriel. É um finalizador nato, um jogador que eu gosto e já gostava principalmente quanto estava no Flamengo. Mas o Gabriel em jogo com essas características não pode nos ajudar muito. Ele está mais à vontade num modelo como segundo avançado. Mas essa não foi a estratégia de hoje. A estratégia foi outra e essa é a razão por ter ficado fora – afirmou o treinador, na coletiva ainda no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro atinge pior sequência nos últimos 30 anos

A expectativa agora é quanto ao aproveitamento de Gabigol no jogo contra o Bahia, no Mineirão, quinta-feira (17), uma partida em que Leonardo Jardim deve adotar uma postura mais ofensiva, em relação à do jogo contra o São Paulo.