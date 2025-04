Lateral se despede do Cruzeiro: ‘Estarei torcendo de longe’

Emprestado ao Grêmio até o fim da temporada, o lateral-esquerdo Marlon publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (14) mensagem de agradecimento ao Cruzeiro. O jogador, que foi apresentado no clube gaúcho também nesta segunda-feira (14), escreveu em sua conta no Instagram que continuará torcendo pela Raposa.

- Passando para agradecer por esses anos maravilhosos neste grande clube. Aos treinadores, jogadores e todos os funcionários que compartilhei este período, fica a minha gratidão, por fazerem todos meus dias em Minas Gerais, especiais. O jogador passa e o clube fica, mas com certeza, minha torcida e admiração permanecerão para sempre – publicou Marlon.

- Muito agradecido por tudo que vivi com essa camisa, pois poucos têm a oportunidade de representar um clube tão grande. Por fim, desejo muito sucesso e vitórias, pois sem dúvidas, de longe estarei torcendo pelo Cruzeiro, muito obrigado ao Maior de Minas!!! – finalizou o jogador de 27 anos.

O empréstimo de Marlon ao Grêmio foi anunciado pelo Cruzeiro na quinta-feira (10), um dia antes do fechamento da janela de transferências dentro do país. O lateral foi emprestado com opção de compra: caso Marlon dispute 20 partidas até dezembro, o clube gaúcho será obrigado a comprar os direitos econômicos do jogador por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões).

Desempenho de lateral pelo Cruzeiro caiu muito nesta temporada

Marlon foi contratado pelo Cruzeiro em março de 2023, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno na SAF, vindo do Ankaragücü, da Turquia. O primeiro contrato era até o fim de 2024, mas, em março do ano passado, quando despertava o interesse de outros clubes, ele renovou até dezembro de 2026.

Na atual temporada, o desempenho de Marlon caiu muito. Ele até começou o ano como titular do técnico Fernando Diniz, mas, com a saída do treinador, perdeu espaço na equipe. A bronca da torcida com o lateral aumentou quando ele entrou na segunda partida da semifinal do Mineiro, contra o América, no Independência. Além de cometer um pênalti, defendido por Cássio, no fim da partida, ele desperdiçou a cobrança na disputa pela vaga na decisão, quando o Cruzeiro saiu derrotado.

Curiosamente, voltou a ser titular somente na véspera de ser emprestado, a derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira (9). Ao todo, Marlon disputou 103 partidas com a camisa do Cruzeiro e marcou quatro gols.