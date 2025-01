Em evento no Mineirão, neste sábado (4), o Cruzeiro apresentou o pacotão de reforços anunciados pelo clube nos últimos dias. Além de Dudu e Gabigol, protagonistas da festa, o lateral Fagner, os meias Eduardo e Rodriguinho e o volante Christian também foram apresentados para a Nação Azul.

continua após a publicidade

▶️ Dudu é apresentado pelo Cruzeiro diante da torcida: ‘Ano de felicidade’

▶️ Torcida do Cruzeiro agita bandeiras em homenagem ao gestor Pedrinho

Com mais 45 mil presentes no estádio, o presidente Pedrinho abriu o evento agradecendo aos torcedores e garantiu que o objetivo do Cabuloso é brigar por títulos nesta temporada, e por isso, trouxe vários campeões para o elenco alviceleste.

O volante de de 23 anos foi o primeiro a falar aos cruzeirenses no Mineirão. O jogador chegou do Athletico-PR e assinou com a Raposa por três anos. Christian era um sonho antigo do Cruzeiro, que tentou a contratação no ano passado, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno.

continua após a publicidade

– Um orgulho imenso por estar vestindo essa camisa pesada. Espero que possamos ser felizes aqui e só existe um grande em Minas.

Em seguida, Eduardo, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo falou à torcida para agradecer a recepção. Além dele, o meia Rodriguinho falou, emocionado, sobre a realização do sonho de vestir a camisa do Cruzeiro. O atleta tem 21 anos, chega do América-MG, e chega ao clube para ser uma opção no meio-campo de Fernando Diniz.

– Hoje realizo um sonho de criança, que era jogar num clube gigante como o Cruzeiro. Sou cruzeirense e podem ter certeza que eu vou dar a minha vida pelo clube. Sempre sonhei com este momento. Quando eu saí do Cruzeiro na base, eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar a jogar aqui. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade. Estou mais feliz ainda por ser torcedor.

continua após a publicidade

Por fim, o lateral-direito Fagner falou sobre o reencontro com o goleiro Cássio, antigo companheiro no Corinthians, agradeceu a recepção da torcida e projetou um grande ano para buscar títulos em 2025.

– O Cássio é um irmão que eu fiz no futebol. Trabalhei por muitos anos e me conhece muito bem. Tem me mandado mensagens para ajudar com questão de moradia, onde é legal ou não. Vai me ajudar e vou ajudar ele também. Estou muito feliz por jogar com ele de novo. Vai ter muito empenho e entrega. A minha vida inteira foi assim. Farei de tudo para que a gente vença jogos e brigue por títulos.

Depois da apresentação do quarteto, Dudu e Gabigol tiveram suas apresentações individuais para consagrar a festa da torcida que compareceu em peso ao estádio mineiro. Dudu, vindo do Palmeiras, e Gabigol, do Flamengo, são os principais reforços do Cabuloso nesta janela de transferências.

Dudu é apresentado pelo Cruzeiro (foto: Eduardo César da Silva)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte